La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, puso a Chile como ejemplo de lo que podría ocurrir en otras naciones si se alivianan las restricciones a la ciudadanía ante el COVID-19 en la medida que se avanza con la campaña de vacunación contra el virus.

La autoridad del país europeo, que es parte del Reino Unido, reaccionó a un artículo publicado por Herald Scotland, que realizó un análisis sobre por qué Chile pasó de ser aclamado por el éxito del proceso de vacunación contra el coronavirus a tener un sistema hospitalario al borde del colapsoe a raíz de una segunda ola de contagios.

“Lo que está sucediendo en Chile en este momento sirve como una advertencia de lo que sucederá si las restricciones se alivian demasiado rápido y antes de que hayamos vacunado a un número suficiente de personas”, apuntó Sturgeon.

En esa línea, agregó que “el cuidado y la precaución nos devolverán a la normalidad con mayor seguridad”.

This by @HMcArdleHT is well worth a read. What is happening in Chile just now serves as a warning of what will happen if restrictions are eased too quickly and before we have vaccinated sufficient numbers of people. Care and caution will get us back to normality more safely. https://t.co/iM7rdXsJes

