Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, usó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje a seis meses de la desaparición del menor, quien fue hallado sin vida en los días posteriores en el sector de Caripilún, en la provincia de Arauco.

En su mensaje, la joven madre recordó aquel 17 de febrero, día en que desapareció el menor, cuando lo vio por última vez con vida y, de paso, exigió que se haga justicia por la muerte de su hijo.

“Ya son seis meses sin ti, titito mio, seis meses que fue la última vez que te vi salir de esa puerta riendo con esa sonrisa característica tuya. Corriendo sin parar”, escribió la madre.

En su mensaje, la madre de Tomás Bravo señala que durante esos días estaba “confiada en que te iba a volver a ver. Me quedé esperando para bañarte (…) y que te durmieras en mis brazos como siempre solias hacerlo, mi bebe.”

“Pero no fue así, me quedé esperando, con la ilusión de volver a verte, de volver abrazarte, de seguir viéndote jugar, sonreír y haciendo tus locuras. Quedé esperando ese abrazo de despedida que sólo me diste en un solo sueño, que me volvió a dar un poco de paz”, escribió Estefanía Gutiérrez.

Finalmente, el sentido mensaje de la madre de Tomás Bravo señala, “seis meses una eternidad sin ti. Seis meses que también pareciera a veces que fue ayer la última vez que te deje de ver. Seis meses esperando respuestas, esperando la verdad. Pero te prometo que tendrás justicia hijo”.

