Al cumplimiento del primer año del gobierno, queda en evidencia que no solo es el gobierno del indulto a los delincuentes, sino que también el de los rechazos a sus políticas públicas nefastas, y eso es una alarma que no se puede obviar o simplemente echarle la culpa a otros de los propios errores o del poco conocimiento que se tiene de como gobernar el país.

Que rápido ha pasado el año donde previamente, un grupo de jóvenes salieron con piedras a boicotear y romper todo su paso, a saltarse torniquetes del metro, a quemar iglesias, a decir querer orinar en un casco militar y hoy se es presidente con un gobierno con una precaria aprobación por no decir un alto rechazo y esa palabra cada vez es más frecuente al cumplimiento del primer año, con nada bueno a mostrar.

En el tema previsional, ni que hablar, ha pasado un año y la reforma previsional, con lo enviado al congreso para ser analizado, dista mucho de lo que las personas requieren y necesitan para mejorar las pensiones. Cuando se insiste en que lo público es lo mejor y lo privado debe ser denostado, castigado o eliminado, simplemente no se avanza en nada, como fue también el apoteósico rechazo a la convención constitucional, que el gobierno la hizo suya, luego el rechazo a la reforma tributaria que tenía errores garrafales, que iba en contra de toda lógica de incentivar inversiones en nuestro país.

En hora buena, las ideas refundacionales en diferentes materias, que se querían imponer a rajatabla, no han tenido el apoyo necesario, no solo de quienes votan en el congreso sino de toda la ciudadanía, que está cansada que quienes gobiernan, no escuchan los gritos desesperados de todos quienes vemos que la delincuencia aumenta, los asesinatos se incrementan, las encerronas no paran, asaltos con toma de rehenes, estamos en el peor de los mundos, y el gobierno sólo lleva su primer año.

Hoy se analizará la otra batalla del gobierno, como es la reforma previsional, que nuevamente será puesta a votación, y que tiene falencias sustanciales, porque las materias enviadas al congreso, como son eliminar las AFPs, eliminar el Retiro Programado, eliminar la cuenta 2, eliminar los depósitos convenidos, el 6% adicional todo al estado, no asegurar la propiedad de los ahorros como también la herencia, será otro rechazo sino se revierte esos tópicos tan sensibles para los ahorrantes y futuros pensionados.

Cuando vemos que no se aprueban las ideas refundacionales, extremistas, ideologizadas que trataron de imponer en la convención del gobierno, más la reforma tributaria que fueron rechazadas, aparecen la furia y rabia de Boric y Marcel, que requieren una ayuda a su frustración personal, que se manifiesta de sus palabras públicamente en los medios de comunicación.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com