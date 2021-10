Un modelo matemático elaborado por académicos de la Universidad de Santiago asegura que la región Metropolitana ya se encuentra en una tercera ola de COVID-19 y que habría comenzado esta semana.

En conversación con Cooperativa, Felipe Elorrieta, jefe del Grupo Epidemiológico Matemático de la casa de estudios indicó, que en base a dicho modelo, la tercera ola ya habría arrancado en la RM.

En esa línea, reconoce que estamos mejor que en la primera ola por los conocimientos adquiridos y las medidas tomadas a lo largo de la emergencia, sin embargo, fue enfático en señalar que es “relevante tomar y reforzar nuevamente las precauciones”.

Dejo articulo que fue escrito en una colaboración entre @gemvep_usach e investigadores del Centro de Salud Publica de @facimed_usach

Identification of COVID-19 Waves:Considerations for Research and Policy https://t.co/ijTWhUZxYd#mdpiijerph a través de @IJERPH_MDPI @Cl_CastilloC

