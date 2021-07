Cuando se trata de vida extraterrestre y de hacer contacto con civilizaciones del espacio exterior, todos tienen su propia opinión. Algunos piensan que todo es mentira, otros están abiertos a especular, y también hay los que están completamente cautivados con los casos tan antiguos como nuestra historia. Los ovnis nos han fascinado e inquietado durante años, ya que cada nuevo avistamiento de extraños objetos en nuestros cielos es noticia o se viraliza en las redes sociales y provoca todo tipo de controversia.

Si bien es fácil desacreditar los avistamientos individuales, es mucho más difícil discutir los videos publicados por el Pentágono. En las imágenes se ven objetos no identificados girando y flotando en el aire y sobre el agua mientras dos pilotos de la marina comentan conmocionados y confundidos sobre la presencia de los dos objetos en forma de disco. Ya seas creyente o un escéptico, ahora un video publicado por la capitana de un crucero te hará preguntarte si realmente los extraterrestres ya están aquí.

Ovni sobre el Celebrity Edge

A medida que las compañías de cruceros comienzan a reanudar sus operaciones, la capitana del Celebrity Edge ha provocado un gran revuelo a principios de esta semana cuando un sitio web relacionado con cruceros publicó un video en su página de Facebook de lo que describió como un OVNI sobrevolando su barco.

La capitana Kate McCue, de 43 años, originalmente grabó los videos cortos del incidente en junio de 2020 (hace un año) en su página de TikTok y en julio del año pasado en su página de Instagram. La publicación más reciente de Facebook muestra un video ligeramente diferente. La capitana McCue describe el incidente frente a una multitud de pasajeros del crucero. Ella afirma que el OVNI “navegó, flotó o estaba sobrevolando el crucero».

“… y tengo un dron a bordo, así que pensé que sería una buena noche para ver la puesta de sol», recordó McCue. “Tenía un dron en la mano y alguien dijo: ‘¿qué es eso?’ y miramos hacia arriba y ahí estaba, lo puse en TikTok, parecía una medusa negra, una gigantesca medusa trasera, y navegó directamente sobre la parte trasera, directamente a través de la línea central del barco, justo a través de la línea central del barco, justo a través de nuestra “X” y simplemente flotó. La cosa es que no teníamos viento, tal vez 5 nudos en ese momento, pero esta cosa navegaba a una velocidad de 16 a 24 kilómetros por hora, simplemente pasó por encima, y ​​cuando pasó por la popa del barco, se fue a un par de cientos de metros, tal vez trescientos o cuatrocientos metros, y luego comenzó a descender al agua. Pero como estaba anocheciendo, no pudimos bajar un bote de rescate para ver qué era, pero desapareció en el agua y no teníamos ni idea… no era un simulacro, no había ningún ruido asociado con él. Entonces, si quieres ver nuestro OVNI, fue en TikTok”.

Bajo el título de “Los ovnis han vuelto”, la capitana publicó un video similar desde un ángulo diferente en Instagram un año antes. Uno de los videos también se publicó en Reddit, ahora eliminado, donde algunos usuarios expresaron su escepticismo. Muchos parecían concluir que el OVNI era en realidad un globo parcialmente desinflado que flotaba sobre el crucero.

Pero lo creyentes aseguraron que es increíblemente similar a los ovnis grabados por el Pentágono y que queda demostrado, de nuevo, que no es tecnología terrestre. La capitana McCue es aficionada a registrar todo lo que ve desde su barco. En junio de 2016, publicó en su página de Instagram un video de un avión Falcon 50 haciendo un sobrevuelo a baja velocidad cerca de su crucero Celebrity Summit. El avión provocó el pánico entre los pasajeros del barco. Esto demuestra que la capitana McCue es capaz de identificar cualquier objeto que se acerque a su barco, por lo que es extraño que no haya sido capaz de reconocer el extraño objeto sobre el Celebrity Edge.

Sin dual alguna nos encontramos en momentos en que los avistamientos OVNI ya no es un tema tabú, y son muchas las personas que se atreven a explicar sus experiencias, e incluso a publicar sus videos de extraños objetos en los cielos, sin miedo a ser radicalizados. Ahora bien, lo que nos preguntamos es el motivo del aumento de avistamientos ovnis en todo el mundo.

/psg