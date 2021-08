A miles de kilómetros del palacio de Buckingham, Meghan Markle cumplió sus 40 años. La estrella de Hollywood que renunció a la realeza celebra el comienzo de esta nueva década en su casa de Montecito, en California, junto a su marido, el príncipe Harry y sus dos hijos, Archie (de 2 años) y la pequeña Lilibet Diana.

En medio de la división familiar y la polémica que se generó a partir de la renuncia del Harry y Meghan a la corona, los miembros de la familia real le enviaron sus deseos a través de las cuentas oficiales de las redes sociales.

Los Duques de Cambrigde – William y Kate- escribieron: “¡Deseando un feliz cumpleaños número 40 a la duquesa de Sussex!”, acompañado de una imagen de la ex actriz en su gira por Australia en 2018.

Se sabe que la relación entre ambas cuñadas no es del todo armónica. Durante la explosiva entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle aseguró que Kate Middleton la hizo llorar. Contrario a lo que se pensaba y había publicado la prensa británica, que era la ex actriz quien había provocado el llanto de la duquesa de Cambridge.

Oprah le recordó a Meghan todo lo que se dijo en la prensa durante los días previos a la boda, un evento que según la propia entrevistada, nunca sintió como si fuese su día. Incisiva, fue directo al punto más conflictivo: su relación con Kate Middleton, la esposa de William. “Se dijo que la habías hecho llorar”, la interpeló la presentadora. “Fue exactamente al revés”, se defendió Meghan. “¿No hiciste llorar a Kate, ella fue quien te hizo llorar?”, repreguntó la conductora. “Sí”, contestó ella.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

Luego, llegó el turno de los suegros, los Duques de Wales – Carlos y Camilla- también emitieron un cordial saludo, con palabras similares a las de los Duques de Cambrigde. Usaron para ilustrar el mensaje una foto de Meghan sonriente.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

Finalmente, la Reina Isabel hizo su propio homenaje con una serie de momentos que compartió con Meghan, entre ellos el día que la ex actriz acompañó sola a su Alteza en 2019.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

Cabe destacar que en todos los mensajes se refirieron a la ex actriz por su título de Duquesa de Sussex.

Harry debió viajar al Reino Unido en abril tras la muerte del Duque de Edimburgo, era la primera vez que lo hacia tras haber dado un paso al costado a sus responsabilidades con la corona, y luego de la polémica entrevista en televisión con Oprah donde develó los problemas familiares, entre ellos la discriminación hacia su mujer.

Sin embargo, desde que en marzo de 2020, cuando los Duques de Sussex, se mudaron de manera oficial a a Canadá para empezar una nueva vida, Meghan solo mantuvo contacto a través de videollamadas, o telefónico con miembros de la corona británica ya sea para fechas importantes, o para hablar de sus hijos.

