Un hombre de 67 años fue detenido en el Reino Unido luego que intentara robar un banco con un insólito método, lo cual no pudo hacer debido a su horrible letra.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Sussex, el sujeto entregaba una nota a los cajeros, en donde informaba que estaba asaltando la sucursal.

“Su protección no detendrá lo que tengo, solo entregue los billetes de 10 y 20. Piense en los demás clientes”, decía el mensaje.

Sin embargo, el cajero no entendía lo que decía el escribo debido a la horrible letra del ladrón, por lo que no entregó el dinero y el hombre decidió irse del lugar.

A man has been sentenced after using threatening handwritten notes to demand money from cashiers at three banks in #Eastbourne and #Hastings.

He was twice unsuccessful, in one case because the bank employee couldn’t read his handwriting.

Read more ➡️ https://t.co/YuzVWk3OG5 pic.twitter.com/0J3U2iYocw

— Sussex Police (@sussex_police) August 13, 2021