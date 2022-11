Luego de que el expresidente Ricardo Lagos criticara la gestión tributaria durante el gobierno de Sebastián Piñera, el exministro de Hacienda Ignacio Briones (Evópoli) salió a responderle.

“¿Cuándo se empezó a endeudar Chile? Bachelet uno lo dejó en ocho, porque le tocó la crisis asiática. Yo lo dejé en cinco y con Piñera empezó a subir, y con Bachelet siguió subiendo y con Piñera terminó de subir (…) “Piñera I y Piñera II son dos gobiernos que se dedicaron a endeudar el país. Y no le pregunto nada cuánto sacaron de Codelco, que es otro tema que lo dejamos para otro día”, dijo Lagos en el marco del ciclo “Conversaciones de futuro a la luz de la experiencia” organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, en alianza con La Tercera.

Ante esos dichos Briones sostuvo que “es cierto que el endeudamiento bruto de Chile viene creciendo de manera sistemática desde 2008. Pero no me parece justo, ecuánime achacar un aumento de endeudamiento a un gobierno en particular. Cuando el endeudamiento es propio de los dos gobiernos de centro derecha y los dos centro izquierda que ha habido”.

En esa línea sostuvo que “Chile desde el 2008, a excepción del 2015, ha tenido sistemáticos déficit estructurales. Y eso quiere decir que nuestra regla fiscal se ha ido debilitando y eso es lo que hay que fortalecer. En otras palabras, estamos sistemáticamente gastando más de lo que nos ingresa. Y eso es un poco hacerse trampa en solitario. Y esa es la razón por la cual la deuda ha subido desde el 2008. En los cuatro gobiernos”.

Además, el exministro recordó que “al Presidente Piñera le tocaron dos emergencias. Uno fue el terremoto del 2010, y la segunda fue el estallido social del 2019 y sobre todo la pandemia del 2020 que llevó a esfuerzos fiscales extraordinario, que habrá que recordar que la oposición pedía que fueran todavía mucho más amplios”.

Briones, de todas formas, valoró que “lo relevante acá es hablar que en las cuentas macroeconómicas la responsabilidad fiscal es fundamental. Apostar a la deuda como fuente de financiamiento es un error, y lo digo porque ambas cuestiones estuvieron entre dicho en el estallido en el periodo que a mí me tocó administrar en el Ministerio de Hacienda. Ahí había voces de todo tipo que decían que había que romper la disciplina fiscal y aumentar el endeudamiento con toda la carne a la parrilla. Y lo mismo en la pandemia. Me parece que es sano que expost todos reconozcamos y valoremos la responsabilidad fiscal”.

En ese sentido, concluyó que “acá no hay que buscar sacar ventajas o achacarles males a un gobierno, ni menos frases que sugieran que un gobierno se dedicó a endeudar al país”.

/psg