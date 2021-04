El Presidente Sebastián Piñera deseó una “pronta y completa recuperación” a su par de Argentina, Alberto Fernández, quien ayer por la noche anunció que dio positivo por Covid-19.

El Mandatario trasandino aseguró ayer vía Twitter que “me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo”.

Es así como durante esta jornada Piñera, por la misma vía, le envío un mensaje deseándole pronta mejoría.

“Presidente Fernández le deseo una pronta y completa recuperación del COVID-19 y envío un cariñoso saludo al gran pueblo argentino”, sostuvo el Mandatario nacional.

Y agregó que “con unidad, colaboración y resiliencia superaremos esta pandemia y reemprenderemos camino del progreso y bienestar de Chile y Argentina”.

Minutos después de dicho mensaje, el Presidente argentino respondió a su par chileno: “Gracias mi querido Presidente Sebastián Piñera por su sincero saludo y sus buenos augurios por mi recuperación. Deseo que juntos sigamos trabajando como hasta ahora por la unidad y el progreso de nuestros pueblos. Chile y Argentina están hermanados en pasado y en futuro”, indicó.

Por otro lado, desde la cuenta oficial de la vacuna rusa Sputnik V -de la cual Fernández estaba vacunado con las dos dosis- también se refirieron a su contagio.

“Nos entristece escuchar esto. SputnikV es 91,6% eficaz contra infecciones y 100% eficaz contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. ¡Le deseamos una rápida recuperación!”, indicaron vía Twitter.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021