¿Cuánto hace que no te das ‘una alegría al cuerpo’? Si tienes la caja de preservativos caducados y por más que pruebas suerte en las páginas de citas no encuentras a nadie con quien vivir una aventura, es probable que caigas en la desesperación del hombre soltero. Y eso, precisamente, produzca que tu vida se vuelva más disipada, tu aspecto físico empeore de forma gradual y que ya ni siquiera te preocupes de hacer la cama.

Es ahí donde puede estar una de las razones de tu fracaso sexual o amoroso. Una nueva investigación realizada este pasado agosto demuestra que la clave para tener más relaciones sexuales pasa por ser más aseado con tu espacio personal y hacer la cama todas las mañanas. Así lo refleja una encuesta realizada por una empresa comparadora de colchones estadounidense, la cual asegura que las personas que hacen la cama todos los días tienen un 25% más de probabilidades de pasar una aventura romántica que las que todos los días la dejan sin hacer.

|Tener un espacio para dormir limpio acaba deparando grandes beneficios en diferentes áreas de tu vida. También en el sexo

Para realizar el estudio, se reunió a 2.000 personas y se las dividió entre aquellas que hacían la cama de las que no. De esta forma, los datos reflejaron que aquellos que sí que adecentaban su lugar de descanso tenían más relaciones sexuales que las que no. ¿A qué se debe esta curiosa apreciación? Todo reside en el estado de ánimo. Una persona que no se esfuerza ni en hacer la cama está más predispuesta a ser igual de dejada para el resto de aspectos de su vida privada. Esto es precisamente lo que creen cuatro de cada diez estadounidenses, según recoge ‘Best Life’.

A no ser, lógicamente, que estés buscando a una persona que sea igual de desordenada que tú. Esta también fue una de las conclusiones de la encuesta: el orden y la limpieza de la habitación acaba juntando a las personas. Mientras que el 55% de los que hacen la cama consideran que nunca podrían pasar una noche de sexo con aquellos que no lo hacen, solo el 9% de los que no la hacen aseguraron que no les importaría en absoluto que su pareja sexual no la hiciera. Pero como nunca sabes cómo se encuentra el espacio personal de la persona, lo mejor que puedes hacer en este caso es asegurarte de que si acude alguien a tu lecho una noche cualquiera, este se encuentre en perfectas condiciones para deshacerlo.

Más productivos y felices

Algo tan simple como hacer la cama no solo mejora tu vida sexual. La encuesta también demostró que aquellos que repiten esta rutina cada mañana experimentaron una serie de efectos secundarios positivos en su ánimo. Casi la mitad de los que confirmaron llevar a cabo esta práctica se sentían más productivos durante todo el día. Un asunto especialmente importante en períodos de encierro domiciliario como la pasada cuarentena: el 66% reconoció que este acto les ayudaba a tener un buen día. El 60% alegó que el confinamiento también les había ayudado a no dejar la cama deshecha nada más levantarse, lo que repercutió positivamente en su salud mental, según ellos mismos reconocieron.

De igual forma, aquellos que sí que mantenían en orden el lecho también reportaron una gran mejora de sus hábitos de sueño: el 38% aseguró que dormían mucho mejor cuando se metían en una cama que estaba bien hecha. “Tener un espacio para dormir limpio acaba deparando grandes beneficios en otras áreas de tu vida”, opina Madison Muire, directora de la firma que ha realizado la encuesta, en ‘Best Life’. “Hacer la cama por la mañana no solo tiene un impacto psicológico y te hace sentir más productivo, sino que también hace que sea más probable que mantengas el resto de tu espacio mucho más limpio y ordenado”.

Por ello, que no se te olvide realizar este sencillo acto todos los días. Y si aun así sigues sin encontrar al amor de tu vida o una aventura esporádica, lo que es bastante probable si solo cambias este aspecto de orden personal, prueba con estos trucos para resultar irresistible a los demás y salir siempre victorioso de las citas.

