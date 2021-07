Cuando se estrenó la película «Expediente Warren: The Conjuring» en 2013, fue recibido con elogios por los mejores críticos, quienes destacaron su representación demasiado realista de la posesión demoníaca de una familia común en Rhode Island, EE.UU. La mayoría de los espectadores asumieron que la película no era más que la loca imaginación del director James Wan. Sin embargo, la verdadera historia de The Conjuring tiene sus orígenes en la horrible experiencia real de los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

Aunque las películas parecen exageradas e imposibles de creer, los Warren sostienen que todos los eventos representados realmente ocurrieron. Aunque Ed murió en 2006, Lorraine fue consultora de la película y afirma que no permitió que los directores tomaran más libertad dramática de la necesaria. Sin embargo, la verdadera historia de The Conjuring sigue siendo casi increíblemente escalofriante hasta el día de hoy. Y ahora, un nuevo documental sobre la infame casa de Rhode Island ha dejado al equipo de rodaje conmocionado y aterrorizado con lo que vivieron.

The Sleepless Unrest

Recientemente un equipo de rodaje se quedó en la casa que inspiró a The Conjuring durante dos semanas para hacer el documental The Sleepless Unrest. Los miembros del equipo han participado en otros documentales, pero este fue diferente, con impactos psicológicos que tardarán de olvidar. Según los directores Kendall Whelpton y Vera Whelpton lo que ocurrió en la casa de Rhode Island es suficiente para inquietar al más escéptico.

“Estar en la casa durante dos semanas realmente arruinó la psique de todo el equipo”, explicó Kendall. “El tercer día empezamos a cansarnos, el cuarto día no puedes dormir porque están pasando cosas, hay mucha actividad en la casa. Al salir de la experiencia, cuando vas a casa, sigues pensando que estás en la casa, estás apegado a la casa. Tienes una sensación abrumadora de volver a la casa. Es una bestia diferente a la que estoy acostumbrado. He hecho más de 500 ubicaciones y solo me he alojado en 4 de ellas y pasar mucho tiempo como esta es una experiencia diferente”.

El documental cuenta con la participación de Ghost Hunters de la cadena de televisión estadounidense A&E y aprovecharon la oportunidad de documentar su investigación del lugar que inspiró a The Conjuring. Tanto para los fans de lo paranormal como para los escépticos, serán testigos de lo que realmente ocurre en la casa embrujada.

“Esto es totalmente diferente a lo que hemos hecho en el pasado”, explica Vera. “Es emocionante y aventurero. Tiene sustos, pequeños elementos de terror, algunos sobresaltos. Tienes el aspecto documental que es 100% real, y creo que eso es mucho más aterrador que cualquier guion. Entonces, cuando veas que suceden cosas en la película, debes preguntarte: ‘Espera, ¿esto es real? ¿No es un guion de Hollywood? Y creo que eso es lo más aterrador de todo.”

La sinopsis de The Sleepless Unrest dice los siguiente: “La casa embrujada que inspiró las películas de The Conjuring se vendió recientemente y ahora está abierta a investigaciones paranormales. Se invita a un pequeño grupo de amigos cercanos a mudarse y documentar una casa encantada real durante dos semanas. Los directores Vera y Kendall Whelpton, junto con sus amigos investigadores paranormales Richel Stratton y Brian Murray, se sumergen profundamente en la experiencia. Con la esperanza de registrar la evidencia paranormal real día y noche, el equipo investigará y documentará la casa más conocida por una sesión que salió mal, con una posible posesión demoníaca. ¿Los espíritus todavía están en esta casa o es algo más siniestro?”

Aquellos que quieran ver el documental no tendrán que esperar mucho ya que se estrenará el 16 de julio. Sin embargo, últimamente la casa de Rhode Island está siendo noticia, y no precisamente por inspirar a más películas. Como ya publicamos el pasado mes de junio, el actual propietario de la casa dice que todavía está embrujada.

Los padres de Madison Heinzen compraron la propiedad en 2019, y ella se ha encargado de documentar todo tipo de actividad paranormal. También ha sido testigo de sucesos inexplicables mientras vivía allí y, en un incidente en particular, afirma haber visto un fantasma.

Y durante el confinamiento que sufrimos el pasado año, la comunidad en Internet especializada en lo paranormal The Dark Zone emitió en directo interrumpidamente 24 horas los 7 días de la semana desde la casa. El streaming fue una oportunidad única de interactuar con la familia Heinzen en tiempo real y actuar como “cazadores de fantasmas” virtuales. Además, mientras se emita el directo, los usuarios informaron a la familia de actividad extraña que vieron directamente en la casa.

