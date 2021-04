Un vecindario de Brooklyn, en Nueva York, fue escenario de una escena de inesperada violencia cuando una mujer de 51 años fue asesinada de un disparo por su exnovia a plena luz del día, informa el New York Post.

En un vídeo captado por cámaras de vigilancia se puede ver a la víctima, Nichelle Thomas, a punto de abrir la puerta de una tienda. Sin embargo, en ese momento aparece la atacante, identificada por las autoridades como Latisha Bell, de 38 años, que saca un arma y le dispara a Thomas directamente en la cabeza, tras lo cual se da a la fuga mientras la herida se desploma en el suelo.

