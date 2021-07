El director nacional del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, se refirió acerca de las elecciones primarias que se celebrarán este domingo en el país, haciendo un llamado a los electores a votar y a seguir las medidas de autocuidado por la pandemia.

Al respecto, detalló que hay cosas que se repiten de las elecciones anteriores que se han tenido en el país, como las medidas sanitarias y que el elector lleve su propio lápiz. En novedades, indicó que es importante que el elector revise bien los datos de dónde tiene que votar, pues en esta ocasión se fusionaron mesas y se redujeron los locales de votación, por lo que probablemente a las personas no le tocará votar en el mismo lugar que la vez anterior.

“En esta oportunidad se funden mesas, hay fusión de mesas, donde habían 3 mesas, ahora va a pasar a haber una sola… Por lo tanto los electores deben estar atentos a que muy probablemente sus mesas estén refundidas con otras 2 o 3 más”, sostuvo. “Los locales de votación van a disminuir en esta elección primaria, es muy probable que a los electores el local de votación les haya cambiado”.

Es por esto, que hace “un ferviente llamado” a que las personas ingresen al sitio web del Servel donde podrán revisar el local e identificar su mesa.

Allí además, agregó, los electores podrán saber si militan o no en un partido político. “Hoy pueden hacer la consulta instantánea y ahí se les va a informar si es militante de algún partido de los que esta realizando primaria o no lo es”, indicó, ya que si la persona milita en un partido que no forma parte de los ocho que están organizando primarias este domingo “no va a poder votar”.

Sobre cuántas personas estima que irán a las urnas, García sostiene que “las estadísticas no son muy auspiciosas”.

“Las primarias presidenciales del 2013 tuvieron una participación del orden del 22%, y la del 2017 la participación fue mas pobre aún, del orden del 13, 14%, indicó. En cifras, esto se traduce a que el 2013 votaron cerca de 3 millones y fracción de personas, y el 2017 como 2 millones.

“No es un número con el que uno se pueda sentir muy satisfecho, pero no nos cansamos de llamar, de invitar y de convocar a que el electorado concurra a estas elecciones primarias que son también muy importantes”.

Los resultados, agregó, se comenzarán a saber como a las 20.00 horas ya que “este va a ser un escrutinio relativamente rápido”.

“Estimamos que a eso de las 8 de la noche ya debiéramos tener un porcentaje del orden del 30 o 40% de las mesas escrutadas y por lo tanto ya mostrando una tendencia definitiva”, indicó

En cuanto a la realización de primarias no legales que han discutido algunos sectores como una medida previa antes de inscribir sus candidaturas presidenciales, García indica que éstas llamadas “primarias convencionales” finalmente “son una suerte de encuesta que hacen los propios partidos políticos”, pero “no tienen ningún sustento legal y por lo mismo el Servicio Electoral no participa en ellas”.

“No tiene los efectos vinculante que tiene las primarias legales (…) pero entendemos que es una forma de consulta que no debe desmerecerse, pero no están amparadas por la ley. El Servel no participa de ellas ni interviene en la organización de las mismas”, indicó.

Sobre la posibilidad de que sea electrónico, sistema que el Servel aún no ha implementado, García indicó que “están en todo su derecho de hacerlo así”, pero que “no es la forma en que se vota y se eligen las autoridades de elecciones popular de acuerdo al Sistema Electoral público”.

