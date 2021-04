Durante la sesión especial que se está llevando a cabo este domingo en el Senado, el senador UDI Iván Moreira manifestó su apoyo a las medidas propuestas por el Gobierno para ir en ayuda de la clase media, sin embargo dejó una fuerte crítica al Ejecutivo y comprometió su apoyo a la idea de un tercer retiro de fondos previsionales.

“Es injusto decir que el Gobierno no ha hecho nada o poco, porque ha hecho mucho. Pero siempre hay un pero y ese pero es definitivamente que es insuficiente lo que se ha hecho por la magnitud de esta crisis de la humanidad”, partió expresando Moreira.

En ese sentido, el senador por la Región de Los Lagos estableció que “como el Gobierno dice que no hay recursos, yo puedo ser razonable y entenderlo, pero sí puedo pedirle al Gobierno que no tiene recursos, que permita que los chilenos se sigan ayudando a través del tercer retiro. Hasta cuándo le cuidamos los bolsillos a ciertos sectores del país. Sabemos perfectamente que con la nueva Constitución va a cambiar el sistema provisional en Chile, nos guste o no, y las AFP claro que se van a quedar con los cotizantes que tengan y habrá una alternativa”.

“¿Alguien piensa que la centroderecha va a ganar en la Constituyente? Están completamente equivocados, porque Chile es un país de centroizquierda y lo va a ser siempre, y las veces que nosotros hemos ganado el poder ha sido exclusivamente por una cosa, porque el Gobierno anterior lo hizo mal, pero no hemos ganado el Congreso donde ellos son mayoría”, continuó.

En ese sentido, Moreira dijo valorar el proyecto de ayudas económicas del Ejecutivo, pero manifestó que “lo que me molesta es que los partidos de Gobierno hemos pagado todos los costos, muchas veces por defender cosas que no estamos de acuerdo con nuestro propio Gobierno. Pero yo me cansé de estos errores políticos, primero estamos nosotros que hemos puesto la cara, pero ellos (Gobierno) corren a hacerle reverencias a la izquierda y después la izquierda le dice a todos los chilenos ‘gracias a nosotros conseguimos esto’. Así no funcionan las cosas”.

“Por eso le digo al Gobierno, que si no tiene más recursos, lo entiendo, pero no nos prive y no vaya al Tribunal Constitucional por este tercer retiro. Guste o no guste, yo voy a votar a favor y también hay muchos parlamentarios de la UDI que van a votar a favor”, complementó.

En la parte final de su intervención, Iván Moreira se refirió brevemente al proyecto de ayudas económicas del Gobierno. “No voy a desmenuzar estos beneficios, porque no hay duda que podrían ser más, pero lo importante es que lleguen. Espero que no se presenten tantas indicaciones de último minuto para demorar todo el proceso. Esto no debe ir a Comisión Mixta, debe aprobarse tal como esta”, dijo.

