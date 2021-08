La actriz María José Necochea estuvo presente en un nuevo episodio de la Divina Comida en donde habló del rol de su madre como directora de la Teletón.

En el espacio estuvieron presentes los actores Renato Jofré y Fernanda Ramírez y el ex chico reality Agustín Pastorino.

Sobre el rol de su madre Ximena Casarejos, histórica directora ejecutiva de la fundación Teletón

“El trabajo la absorbió mucho, de hecho en esa epoca habian dos mamás que trabajan en mi curso, y yo tenía esta diferencia era hija de papás separados y, además, con una mamá que trabajaba, que tenía mucha pega, era muy trabajólica y durante mucho tiempo eso me hizo ruido. Era como que me quitaban a mi mamá” , comenzó señalando.

“Visibilizó la discapacidad, no ella sola, un equipo. Estuvo en periodos duros del país como tratando de sacar adelante dentro de un modelo que podría haber sido y que sigue siendo super cuestionado. Siempre hay mucho mito, de hecho en la escuela de teatro la teletón, el espectáculo, el show, no se que’ anda al instituto, ojala que no tengas que hacer uso de eso”.

“Me acuerdo de que se escribió un libro sobre la vida de Don Francisco y en una parte decía que Ximena Casarejos había usado la plata de todos los chilenos de alguna manera, para que su hija estudiara periodismo en Buenos Aires, la raja, tengo una hermana, ¿dónde está?, a ese nivel. ¿Cómo puedes tergiversar todo y publicarlo?”, señaló.

La intérprete de Verdades Ocultas señaló que su madre jubiló este año y que ella presentó un proyecto para hacer un taller de teatro en la Teletón, pero lo hizo sin su segundo apellido para evitar cuestionamiento.

