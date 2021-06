Es más, si bien admitió que la principal responsabilidad de la derrota cae en su equipo de campaña, asegura que le hubiese gustado ver a sectores del Frente Amplio, como “Giorgio (Jackson), Beatriz (Sánchez) y Fernando Atria, más activos en la campaña de Karina”, apuntando al diputado RD del distrito 10, la excandidata presidencial de FA y constituyente electa por el distrito 12 y el abogado de Fuerza Común y constituyente electo por el distrito 10.

“La campaña de Karina logró hacer sentido en los sectores populares, de una manera que el FA no había logrado en el último tiempo. Ahora, uno analiza los datos y se da cuenta de que hay un factor que equilibró la balanza hacia la candidatura de Orrego en un sector donde liderazgos como el de Atria y Jackson tienen mucho más ascendencia”, dijo..

La frase de Ramírez no es casual si se toma en cuenta que Jackson fue bien crítico de la frase lanzada por Oliva la noche de la derrota cuando dijo “cuando el pueblo de Chile se organiza, hay unos que tiemblan, porque el miedo cambió de bando”. Al día siguiente de la jornada electoral, el diputado de RD sostuvo a Radio Pauta que “la verdad es que me sorprendió ayer esta frase (…) de hecho todavía no entiendo mucho el alcance”.

Pero Jackson no fue el único crítico del tono empleado por la candidata. También lo hizo el candidato presidencial del FA, Gabriel Boric, quien en una suerte de mea culpa por lo que fue la carrera electoral metropolitana, asumió que “debimos haber puesto un párele a este espiral de descalificaciones” y advirtió que “no sacamos nada con solo apuntar al adversario si no somos capaces de mirar los errores propios”.

En plena campaña, Boric también fue severo con la candidatura de Oliva por haber recibido el apoyo del derrotado excandidato Pablo Maltés. Para Jorge Ramírez, este también fue un hito de la campaña. “La frase de Gabriel fue desafortunada en términos del momento que la campaña estaba viviendo, eso lo hemos hecho saber de manera responsable”, sostuvo.

“Lo que me preocupa es que estas diferencias se manifiesten por redes sociales y no en los espacios institucionales que la coalición debe tener. Nos falta mayor capacidad de coalición. Ahora tenemos que ponernos con mucha fuerza detrás de la campaña de Gabriel”, señaló el presidente de Comunes, intentando dar vuelta la página.

Con todo, Ramírez hizo un positivo balance de la aventura de Oliva, y señaló que “la candidatura de la Karina sacó más votos que la lista parlamentaria del FA del 2017 y más que la de Beatriz Sánchez en la metropolitana. La candidatura de Karina reflejó la posibilidad concreta de poder alcanzar ese diálogo y esa posibilidad de construcción de futuro que es Apruebo Dignidad”.