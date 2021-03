Una profesora falleció el pasado fin de semana en Alicante pocos minutos después de recibir la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus. Era una de los 77.975 docentes a quienes se les ha administrado en la Comunidad Valenciana, sin que consten oficialmente hasta ahora reacciones adversas de gravedad en la región directamente relacionadas con la vacuna ante el Covid-19.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública consultadas por ABC señalaron que no se ha abierto de momento una investigación ni se ha activado alerta de farmacovigilancia alguna sobre este caso -que ha adelantado el periódico «Información»-, en el que la autopsia determinará las causas del fallecimiento de la profesora. La Generalitat Valenciana descarta que la muerte guarde relación con unos hipotéticos efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca.

A diferencia de este caso, en el que la profesora sufrió una parada cardiaca, la Generalitat Valenciana sí notificó oficialmente el pasado 19 de marzo tres casos por trombos sufridos por personas a las que se inyectó esta vacuna al considerar que sí había evidencias científicas.

Para los días 31 de marzo y 1 de abril, están citadas otras 52.000 personas de centros docentes en los 25 puestos de vacunación que se han instalado en la Comunitat Valenciana, para inyectarles dosis de AstraZeneca, la asignada para este grupo de población.

De acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad, solamente un ocho por ciento de los docentes ha rechazado ponerse la vacuna hasta ahora.

El dispositivo integrado por 250 equipos de profesionales ha permitido que en estos momentos el 54% de los profesionales ya haya recibido la primera dosis.

Campaña «fluida»

Por su parte, el sindicato docente STEPV ha valorado positivamente este lunes la organización de la campaña de vacunación de los trabajadores de los centros de educación de la Comunidad Valenciana, desarrollada entre el viernes y el sábado. Falta la segunda parte, que está programada para el miércoles 31 y el jueves 1 de abril.

En un comunicado, destaca la organización «fluida, ágil y rápida» y que todos los convocados pudieron vacunarse «sin problemas», algo que relaciona con la planificación de la campaña y el buen hacer de los sanitarios.

Tras hacer seguimiento de las posibles bajas, STEPV ha confirmado que una parte del profesorado no ha podido asistir este lunes a trabajar porque tenía síntomas provocados por los efectos secundarios de la vacuna. Eso sí, en un porcentaje «muy reducido» que no ha impedido que los centros hayan abierto sus puertas.

El conjunto de docentes de la enseñanza no universitaria está ya vacunado y el personal de Educación Superior no entra en esta fase de vacunación porque el Ministerio de Sanidad no lo considera un servicio esencial. STEPV no está de acuerdo y puso en marcha una campaña exigiendo su vacunación inmediata.

