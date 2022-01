Miley Cyrus vio como su top no se aguantaba como debía durante su actuación de Fin de Año en cadena NBC. La cantante estadounidense, durante la canción ‘Party in the USA’, tuvo un percance con la ropa, pero reaccionó de forma rápida.

La artista simplemente dijo “okay” y siguió cantando con normalidad. Eso sí, dando la espalda al público y caminando hacia la parte posterior del escenario. De esta forma, no hubo ninguna imagen fuera de lo previsto, aunque la noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales.

Por su parte, la realización del programa también estuvo rápida para evitar que la intimidad de Miley Cyrus quedara comprometida. Los responsables técnicos alejaron el plano, mostrando una visión general de la actuación, sin centrarse en la cantante.

Cuando volvió al escenario, apenas un minuto después, lo hizo con una chaqueta roja que cubría su parte superior. La artista reaccionó con humor: “Todos me están mirando ahora. Es la vez que más ropa llevo en un escenario”.

