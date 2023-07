En una nueva edición de Tolerancia Cero en CNN Chile, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a las investigaciones que el Ministerio Público está realizando por los traspasos de recursos públicos a fundaciones u organizaciones privadas sin fines de lucro en el marco del Caso Convenios.

En ese sentido, sostuvo que “cada uno de los casos en donde los fiscales han iniciado investigaciones de oficio, lo han hecho porque existen hechos con caracteres de delito“.

Del mismo modo, se refirió al alza sostenida de los homicidios en Chile en los últimos años, indicando que “el ingreso de bandas de crimen organizado al país ha provocado el aumento de la tasa de homicidio y aquello coincide con el descontrol del fenómeno migratorio y el aumento de la migración irregular”.

Revisa los momentos destacados de la entrevista a continuación.

1. “No puedo afirmar que haya indicio de concierto ni tampoco podría desconocerlo”

#ToleranciaCero | Fiscal Ángel Valencia por Caso Convenios: «Yo no quisiera entrar en el detalle de las investigaciones, pero si evidentemente hay algunos aspectos que son comunes a casi todas ellas y que llaman la atención (…) No puedo afirmar que haya indicio de concierto ni… pic.twitter.com/5tQwRxRdSY

2. “En caso de investigaciones de fraude al Fisco o malversaciones, una vez que se inicia la investigación, no se formulan cargos de inmediato contra los presuntos autores”.

#ToleranciaCero | Ángel Valencia por Caso Convenios: «Esto no es un asalto a una bencinera, no es tampoco un asalto a un banco (…) En caso de investigaciones de fraude al Fisco o malversaciones, una vez que se inicia la investigación, no se formulan cargos de inmediato contra… pic.twitter.com/tuyD4rVpVr

— CNN Chile (@CNNChile) July 17, 2023