Este jueves se entregó una nueva encuesta Pulso Ciudadano, la que evaluó los niveles de confianza que existen en el trabajo de la Convención Constitucional a más de una semana de su instalación.

El estudio, que se realizó entre el 8 al 13 de julio, consideró 1.002 casos a través de un panel online con cobertura nacional. Allí se analizaron diversos puntos relacionados con la labor que realizará el órgano encargado de redactar una nueva Carta Fundamental.

Según el análisis, un 43,6% de la población tiene mucha confianza/confianza en el trabajo que realizará en cuanto a su mandato. Un 29,2% tiene mediana confianza y un 27,2% tiene nada /poca confianza en su trabajo.

En cuanto al liderazgo de la instancia, un 60% de los encuestados se mostró muy de acuerdo/de acuerdo con la elección de la representante mapuche Elisa Loncon como presidenta de la mesa.

Además, un 46,3% de la población evaluó como regular la primera semana de funcionamiento general de la Convención Constitucional, en cuanto a temas discutidos y primeras votaciones. Un 30,7% lo consideró como muy bueno/bueno y un 23% lo evalúa como muy malo/ma.

En cuanto a los tiempos de funcionamiento, la encuesta Pulso Ciudadano señaló que un 48% de la población considera que la Convención Constitucional se demorará más tiempo en redactar la propuesta de nueva constitución, a lo establecido en los plazos de 9 meses más una prórroga de 3 meses. Un 28% considera que cumplirán con los plazos y un 9,9% considera que se demorarán menos tiempo a los plazos definidos.

En cuanto a los problemas iniciales de funcionamiento, un 48,6% de los consultados consideró que el Gobierno fue el responsable de que la Convención Constitucional no pudiese comenzar a sesionar el lunes 5 de julio porque las instalaciones del ex Congreso Nacional no estaban completamente listas. Un 30,8% consideró que la responsabilidad fue de ambos, del Gobierno y la Convención Constitucional, y un 5% señaló que fue responsabilidad de la Convención Constitucional.

Un 44% de la población estuvo muy de acuerdo/de acuerdo con que la Convención Constitucional discuta temas adicionales a la redacción a la nueva constitución. Un 27,4% se mostró muy en desacuerdo/en desacuerdo y un 28,6% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Por la declaración que realizó la Convención Constitucional sobre la situación de los detenidos del estallido social, un 39,3% se mostró muy de acuerdo/de acuerdo con el texto. Un 35,5% quedó muy en desacuerdo/en desacuerdo. Un 25,2% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Revise todo el estudio aquí.

/psg