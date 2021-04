El presidente de Estados Unidos Joe Biden presentará esta jornada de miércoles un amplio plan de US$1,8 billones para expandir las oportunidades educativas y el cuidado infantil para las familias, financiado en parte por los mayores aumentos de impuestos sobre los estadounidenses ricos en décadas, la pieza central de su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso.

Llamado Plan de las Familias Estadounidenses, la tercera propuesta legislativa importante de Biden, combina US$1 billón en gastos con US$800 mil millones en recortes de impuestos y créditos para familias de ingresos medios y bajos.

El plan haría que la educación preescolar y el colegio fueran gratuitos en todo el país, ampliaría el crédito tributario por hijos hasta el 2025 y haría permanente una expansión del crédito tributario por ingresos del trabajo para adultos sin hijos con bajos ingresos, brindaría apoyo directo a las familias para el cuidado infantil, financia la formación de profesores y la creación de un programa nacional de licencia familiar remunerada.

La propuesta sigue los pasos de un plan de infraestructura de US$2,25 billones que aún no ha sido asumido por el Congreso y un plan de ayuda para la pandemia de US$1,9 billones que Biden ha promulgado como ley. Juntas, las medidas rediseñarían el código tributario y los programas de bienestar social de Estados Unidos, ampliando enormemente el apoyo federal, incluso para las familias que se consideran de clase media alta, mientras que trasladarían sustancialmente la carga fiscal general a los ricos.

“El Presidente ha dejado claro que nuestro sistema tributario no funciona cuando un administrador de fondos de cobertura, que gana cientos de millones de dólares, paga impuestos a una tasa más baja que el conserje que trabaja en su oficina o el ama de llaves en su mansión”, dijo la asesora principal de la Casa Blanca, Anita Dunn. “Y va a tomar medidas, medidas que cuentan con el apoyo del pueblo estadounidense, para abordar la equidad en el código fiscal”, agregó.

En conjunto, las propuestas de Biden ilustran las ambiciones del Presidente después de casi 100 días en el cargo. Elegido para sacar a Estados Unidos de la pandemia de coronavirus y su crisis económica asociada, Biden ahora busca usar la presidencia para remodelar y reorientar la economía y la vida de los estadounidenses de clase media.

Hacer que la expansión del crédito tributario por ingresos del trabajo sea permanente, ayudaría a unos 17 millones de trabajadores de bajos ingresos, mientras que extender el crédito tributario por hijos beneficiaría a unos 66 millones de niños, indicaron en la Casa Blanca.

Los aumentos de impuestos de Biden incluyen elevar la tasa máxima para las personas de nuevo al 39,6%, cambiar el tratamiento de las ganancias de capital para que las personas ricas no se beneficien de tasas más bajas en sus ingresos de inversión, eliminando la disposición llamada “interés devengado” que beneficia al fondo gerentes y el aumento de fondos para el Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la recaudación de impuestos y auditar a los contribuyentes ricos.

Sus propuestas son inciertas en el Congreso, donde los demócratas tienen una mayoría en el Senado solo en virtud del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.

El memorando de Dunn citó un puñado de encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan medidas como aumentar la tasa de impuestos corporativos y los impuestos a las ganancias de capital para las personas que ganan más de US$1 millón al año.

“Clave” para el futuro

Otro asistente de la Casa Blanca, David Kamin, subdirector del Consejo Económico Nacional, describió la última propuesta de Biden como un plan destinado a mejorar la crianza y educación de los niños estadounidenses y, por lo tanto, el futuro del país.

“Hay muy buena evidencia, en este momento, de que políticas como el crédito tributario por hijos terminan en mejores resultados para los niños”, dijo Kamin en una entrevista. “Puede verlo en términos de puntajes de exámenes, en términos de ganancias futuras. Por lo tanto, estas son formas importantes de ayudar a las familias en este momento, pero también son clave para el futuro “.

Biden describirá su último plan durante su discurso en horario estelar, programado para comenzar a las 21 horas de Washington, cuando también celebrará los primeros logros de su presidencia, incluida una campaña de vacunación acelerada que ha ayudado a reducir los casos y muertes por Covid-19 en el país. También planteará sus propuestas para combatir el cambio climático y su política exterior, particularmente la relación de Estados Unidos con China, dijo una persona familiarizada con el discurso.

Sus ambiciones enfrentan una audiencia difícil en el Congreso estrechamente dividido, con los republicanos que ya se oponen a cualquier aumento de impuestos y con el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, que calificó la última propuesta del presidente como una “lista de deseos liberales”. Sin un voto de sobra en el Senado, Biden debe mantener unidos a los demócratas para aprobar el paquete en cualquier forma, y tendrá que asegurarle a los moderados de su partido que se presenten a la reelección en 2022 que sus propuestas no serán un inconveniente, mientras que también apaciguar al ala liberal de su partido.

Algunos legisladores progresistas de la Cámara ya han expresado su frustración porque el Plan Familias Estadounidenses no incluye más disposiciones para reducir los costos de atención médica o ampliar la cobertura del seguro médico.

Un legislador clave, el senador demócrata Joe Manchin de Virginia Occidental, sugirió el martes que está bien con los aumentos de impuestos que no sean aumentar la tasa para las corporaciones al 25%, diciendo que primero quiere explorar por qué el gobierno ya no cobra tanto como se debe. “¿No crees que deberíamos averiguar por qué no estamos cobrando lo que pedimos y lo que la gente debe?”, indicó. “Quiero averiguar eso primero”.

Discurso histórico

El último plan no propone expandir el impuesto al patrimonio, una promesa de la campaña 2020 de Biden. Todos los nuevos programas que prevé se desarrollarán durante un período de 10 años.

Al elaborar la última propuesta de Biden, los asesores de la Casa Blanca buscaron asegurarse que cada artículo contara con un apoyo suficiente entre los legisladores del Congreso, dijo un aliado de Biden. Esa consideración contribuyó a que un aumento del impuesto sobre el patrimonio se saliera del plan.

Los ayudantes de Biden se mostraron igualmente cautelosos a la hora de hacer demasiado en el cuidado de la salud. Cualquier cambio habría aumentado el costo de la propuesta y la Casa Blanca también está preocupada de que el tema pueda convertirse en una vulnerabilidad política para los demócratas, como lo fue después de la aprobación del Obamacare en 2010.

La única disposición de atención médica es una propuesta para extender créditos fiscales adicionales de la ley de ayuda pandémica para apoyar a las personas de ingresos medios a pagar los planes de Obamacare.

El discurso televisado de Biden, el equivalente a un discurso sobre el estado de la Unión, que no tendrá lugar hasta su segundo año en el cargo, traerá a los espectadores la nueva realidad política de Washington y la pandemia continua.

Hablará en la sala de la Cámara ante una audiencia al menos de una quinta parte de su capacidad, debido a las preocupaciones sobre la transmisión del coronavirus. Pero por primera vez en la historia de Estados Unidos, dos mujeres estarán detrás del presidente en la tribuna de la Cámara: Harris y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.

/psg