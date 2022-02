Un grupo de científicos del Observatorio Europeo Austral captó imágenes de un agujero negro supermasivo situado en el centro de la galaxia espiral NGC 7582, a unos 70 millones de años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Grus.

La captura fue realizada gracias al instrumento MUSE (explorador espectroscópico de unidades múltiples) instalado en el Very Large Telescope (VLT) del observatorio y muestra al agujero negro emitiendo una ráfaga de gas.

Según los especialistas, “la galaxia contiene un núcleo activo, un motor central extremadamente energético impulsado por el agujero negro supermasivo que devora el material más cercano. En este proceso, la materia se calienta, lanzando enormes cantidades de energía y poderosos vientos hacia el área circundante”.

Asimismo, la muestra forma parte de una investigación cuyo objetivo es “descubrir el efecto de un agujero negro activo en la formación de estrellas en la galaxia”. Para averiguarlo, un reciente estudio del centro estadounidense NOIRLab analizó la distribución de diferentes elementos ionizados en la nebulosa.

1/ See that blue structure in the right hand image? That's gas flowing away from the nucleus of NGC7582, a galaxy 70 million light years away with a supermassive black hole. Could these winds affect the surrounding galaxy?

🔗 https://t.co/YCxxXdF9Dl

Credit: @ESO / Juneau et al. pic.twitter.com/r46KAZQA2Z

— ESO (@ESO) February 7, 2022