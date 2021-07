Este lunes, el Juzgado de Garantía de Puente Alto determinó oficiar al Servicio Electoral (Servel) para levantar la suspensión de los derechos políticos del senador Manuel José Ossandón (RN), por lo que quedará habilitado para votar en futuras elecciones.

Cabe recordar que el parlamentario, imputado por el Ministerio Público como presunto autor del delito reiterado de tráfico de influencias, no pudo ejercer su derecho a voto en la recientes primarias presidenciales, ya que al llegar a su local de votación se percató de que no estaba habilitado en el sistema.

En ese contexto, el magistrado Cristián Villegas acogió la solicitud presentada por la defensa. Esto, ya que Ossandón no ha sido condenado en la causa y no fue desaforado, luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazara tal solicitud, tras concluir que los antecedentes “no eran suficientes para acreditar la existencia de los hechos investigados”.

Con lo anterior, el parlamentario valoró el fallo. “Me tranquiliza que se haya zanjado esta controversia legal que me quitó mis derechos como ciudadano en las elecciones primarias pasadas, en la cual no me dejaron votar (…) En las próximas elecciones tengo derecho a votar y tengo derecho a ser elegido, si la gente vota por mi”, destacó.

Añadiendo que “me pregunto qué hace una persona que no tiene plata para pagar un abogado o no sabe cómo defenderse frente a una situación como esta. He facilitado todo para que se investigue y se deje mi nombre y el de mi familia libre de toda sospecha. Sin embargo, eso no ha sido suficiente y han continuado con esta persecución”.

Por su parte, el abogado del senador, Samuel Donoso, sostuvo que “valoramos la resolución del tribunal de Puente Alto. Estimamos que se ajusta a derecho y coloca las cosas donde siempre debieron estar”.

“Un senador o un diputado de la República, mientras no sea desaforado, y que en el caso del senador Ossandón no solo se trata de que no haya sido desaforado, sino que el desafuero fue rechazado por la Corte de San Miguel, no puede ser impedido del ejercicio de su derecho a voto y del derecho a ser postulado a un cargo de elección popular”, concluyó.

