El dirigente histórico y exsenador del PS, Camilo Escalona, dijo que “es preferible” que la senadora y candidata presidencial de la Democracia Cristina, Yasna Provoste, deje de ejercer la presidencia de la Cámara Alta, como lo han solicitado sectores de la oposición.

En el programa Tolerancia 0, de CNN Chile, al ser consultado sobre una eventual renuncia de Provoste a la mesa de la Cámara Alta, Escalona dijo que “son tareas diferentes, no son afines. Es muy difícil ser candidato a la Presidencia de la República y ser presidenta del Senado”, para enseguida comentar que “es preferible para ella que no siga en ese cargo”.

El exparlamentario también afirmó que no lo sorprendió el triunfo del diputado Gabriel Boric (FA) en las primarias presidenciales. Y al entregar sus razones, afirmó que “Daniel Jadue hizo todo lo posible para perder. Agredió a la gente. No supo explicar lo de la pasta base (legalización) y ahí insultó a muchos pobladores”.

Escalona dijo que el candidato comunista se equivocó, además, al hablar sobre las pequeñas y medianas empresas. “Lo que dijo de las Pymes, que aquellas que no fueran productivas tenían que cerrar, es la expresión más neoliberal que hemos escuchado”.

Refiriéndose a la candidata del PS, Paula Narváez -aclarando que él no es “el estratega de su campaña”-, manifestó que “es muy competitiva, tiene un potencial enorme”, y que no se deben considerar tanto los sondeos de opinión para definir sus posibilidades. “Las encuestas se equivocan, todas. A nosotros, los socialistas, no nos pueden decir que nos guiemos por las encuestas”.

Respecto a si votaría por Boric, en un eventual triunfo en la primera vuelta presidencial, Escalona respondió: “Yo soy socialista desde los 13 años y tengo amigos que murieron y desaparecieron durante la dictadura. Jamás voy a votar por la derecha”.

