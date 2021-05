A través de un live por Instagram, el presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín, se refirió esta tarde a su candidatura a las primarias de Chile Vamos, señalando que espera hacer una campaña con “estilo alcaldicio” y recorrer Chile para que programa de gobierno “surja de la gente”.

Esto luego de que durante la mañana Chile Vamos inscribiera sus primarias presidenciales ante el Servicio Electoral (Servel), instancia a la que el alcalde de Las Condes no asistió, al igual que la carta de RN y el PRI, Mario Desbordes.

“Estoy terminando mi etapa de alcalde que fue una etapa para mí apasionante y a mí me gustaría ser un Presidente de Chile tal y como he sido como alcalde. Lo primero es muy cercano con la gente, esa ha sido creo yo la clave de esta alcaldía, no son las obras físicas (…) y me gustaría que en esta etapa que viene ahora esa conexión esté siempre, a través de las redes, pero también físicamente”, afirmó Lavín.

Según el alcalde, “también hoy comienza una etapa nueva, hoy fue la inscripción de los candidatos para la primaria presidencial, así que a partir de mañana mismo comienza para mí una nueva etapa de dos meses, muy corta, pero que quiero que sea muy intensa que es esta campaña para la primaria presidencial y quiero que sea muy en el estilo alcaldicio que es mi estilo, recorrer Chile a partir de mañana mismo conversando con las personas en sus casas ojalá, no se van a poder hacer grandes reuniones, pero si escuchándolos uno a uno, porque ese sentimiento, esos anhelos, esos sueños, también esos dolores son los que yo quiero llevar a la Presidencia de la República”.

Junto con la idea de “ser como Presidente como fui como alcalde”, Lavín recalcó que “quiero que este programa de gobierno surja de la gente, por eso que voy a iniciar estos recorridos por Chile para conversar, pero siempre pensando en tres cosas que para mí son importantes. Uno que haya un cambio social profundo, grande, ese es el legado positivo del estallido social, porque la violencia lo condenamos absolutamente”.

No obstante, agregó que “ese cambio no se tiene que dar con pura pelea, con pura confortación, ni menos Dios quiera con violencia, ese cambio se tiene que dar en acuerdos, justamente Chile hoy es diverso, emergió con mayor razón después de la elección del domingo”.

“Peso yo he hablado que un próximo gobierno para mí tiene que ser de convivencia nacional, para mí quedo claro el domingo, derechas e izquierdas ya no es el eje que divide Chile para nada, más de la mitad de la gente votó por independientes, así que el que está pensando en gobiernos de derecha o de izquierda está equivocado. el próximo gobierno tiene que ser con todos y se puede”, recalcó, añadiendo que la idea es “abrazar este nuevo Chile”.

