El cantante puertorriqueño Luis Miguel se volvió viral en redes sociales, tras aparecer una mujer que podría ser el clon perfecto del artista.

A través de la plataforma Twitter, una chica argentina compartió una foto de su juventud y su parecido con El Sol de México, que inmediatamente sorprendió a muchos internautas: “Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía, escuchen esto, a Luis Miguel”.

Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía , escuchen esto, a Luis Miguel. pic.twitter.com/X6HTSoBNtd — Gi Davidswright (@GiDavidswright) June 21, 2022

Por tal motivo, muchos tuiteros comentaron con memes y bromas, las cuales parecen indicar que la mujer no se las tomó a mal, ya que poco después dijo que es “la hermana de Luismi”, ique nunca se imagino que su publicación llegara a viralizarse.

“Tengo un montón de fotos más que claramente no voy a subir porque no fue mi intensión que llegara donde llegó. Pero pensé”, “Hay que estar bien plantado para no sentirte “famoso” por una pelotudez semejante como ésta”, comentó la argentina.

Cabe destacar, que entre 1998 y el 2001, Luis Miguel tuvo una transformación con un rostro más juvenil y un cuerpo más varonil, que curiosamente es al que se parece la dama.

