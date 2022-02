Un equipo de astrónomos internacional ha descubierto el primer agujero negro que deambula libremente por el espacio interestelar, según un artículo publicado este lunes en la plataforma científica arXiv.

Desde hace tiempo, la comunidad científica cree que hay muchos agujeros negros vagando por el espacio interestelar, pero hasta ahora no se tenía constancia de ninguno. Debido a su propia naturaleza, son difíciles de detectar con el fondo negro del espacio.

Astronomers have discovered the first ever isolated black hole!

Normally we find black holes because they’re sucking in or spitting out stars or gas. This one is all on its own, but astronomers found it anyway! How? Because its gravity magnified a star behind it! pic.twitter.com/iaN0E6JZ7V

— Bryan Gaensler 📡🧲 (@SciBry) February 1, 2022