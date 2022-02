El telescopio espacial James Webb detectó la semana pasada su primer destello de luz, lo que le permitirá recolectar información para llevar adelante un procedimiento de tres meses para alinear los 18 espejos del instrumento.

“Este hito marca el primero de muchos pasos para capturar imágenes que al principio están desenfocadas y usarlas para ajustar lentamente el telescopio”, anunció la NASA en un comunicado. “Este es el comienzo del proceso, pero hasta ahora los resultados iniciales coinciden con las expectativas y las simulaciones”, agregó la agencia espacial estadounidense.

✨ Our NIRCam instrument's detectors saw their 1st photons of starlight! While #NASAWebb is not yet ready for science, this is the first of many steps to capture images that are at first unfocused, used to slowly fine-tune the optics: https://t.co/Sak6r7Ncex #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/vHRX8x9ki2

