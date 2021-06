La ministra Karla Rubilar, la subsecretaria de Servicios Sociales Andrea Balladares y la seremi Catherine Rodríguez presentaron durante esta jornada el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, resolviendo dudas a familias que aún no lo solicitan. Sin embargo, la atención no la obtuvo la pizarra en donde explicaban didácticamente cómo obtener el beneficio, sino que el cuarto integrante de la pauta: Joaquín Lavín.

Lavín estaba en la actividad como alcalde de Las Condes, debido a que la actividad se realizó en dicha comuna del sector oriente de la capital debido a que, según Rubilar, así quedaba reflejada la “universalidad” del IFE. “¿Por qué venimos a Las Condes? Porque acá y en otras comunas hoy hay personas que requieren ayuda del IFE y nunca le habían pedido ayuda al Estado (…) Por eso hicimos cambios al IFE para que las familias que efectivamente lo requieran, incluso estando en el 100% del RSH, la calificación más alta, puedan recibirlo”, explicó.

Explicación que no fueron suficientes para acallar las críticas de intervencionismo del Gobierno ya que Lavín además de ser alcalde de la comuna, es el candidato presidencial de la UDI y fue el encargado de abrir la pauta y tras la participación de Rubilar, volvió a hablar.

La señal de La Moneda es clara: un nuevo gesto con un integrante de Chile Vamos para mover las fichas presidenciales en el sector. Ya lo había hecho con el proyecto de matrimonio igualitario que favoreció al independiente Sebastián Sichel en desmedro del favorito de las encuestas, el propio Joaquín Lavín, ya que está ligado a un partido más conservador que rechaza esta iniciativa. Sin embargo, desde el comando de Sichel ven este anuncio -con Lavín incluido- como un error al presentarlo en una de las comunas más ricas de Chile. De hecho, la cuenta oficial de Twitter de Sebastián Sichel retuiteó un mensaje en donde se cuestionaba esto último.

En la oposición, el gesto generó diversas críticas, como la del diputado Pablo Vidal, quien escribió “repita conmigo: IN-TER-VEN-CIO-NIS-MO. Presentaremos una denuncia a Contraloría por esta situación”.

Más tarde, ahondó su idea en un video: “Aún cuando uno ya no espera nada de este gobierno, siempre logran volver a sorprendernos y en esta ocasión es con una acción deliberada de intervencionismo electoral por parte del Gobierno, que al parecer quiere pagarle algún favor a Joaquín Lavín, dado el tema del matrimonio igualitario, en el cual se vio completamente incómodo. Entonces, hoy día no encuentran nada mejor que presentar la forma de postulación al IFE universal con el alcalde Joaquín Lavín. Esto es absolutamente inaceptable. Y fueron los mismos ministros, como el ministro Jaime Bellolio, los que hace tan solo cuatro años denunciaban de forma airada intervencionismo por parte de la Presidenta Bachelet al ver acciones mucho más sutiles que ésta en función de definiciones políticas. Así que hago un llamado al Gobierno, a la cordura, a que no se desesperen, a que no hagan intervencionismo electoral con los recursos públicos, apoyando a sus candidatos. Y en cualquier caso, recurriremos a la Contraloría para que investigue esta situación”.

El diputado RD, Giorgio Jackson también criticó este hecho: “Gobierno interviene sin pudor en las elecciones presidenciales y presenta la postulación a recursos públicos (IFE) con el candidato UDI”.

Matías Walker, diputado DC, afirmó en la misma red social: “Qué impúdico presentar el #IFEUniversal con Lavín, cuando la propuesta que hizo Chile Vamos hace pocas semanas dejaba al 85% de las familias por debajo de la línea de la pobreza”.

La defensa de Lavín

Conocidas las críticas que tuvo su participación en esta actividad, Joaquín Lavín afirmó que es alcalde hasta el 28 de junio y hasta ese día cumplirá con sus deberes.

“Y siento que uno de mis deberes en este minuto es (decirle) a la gran clase media de Las Condes y de Chile que aquí hay un beneficio. El llamado como alcalde es a que se inscriban, eso es todo”, comentó.