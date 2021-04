Este lunes continuó la discusión en particular del proyecto de reforma de pensiones en la comisión de Trabajo del Senado, sesión marcada por el debut del nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero.

Tras la votación de algunos artículos de la iniciativa, el ministro expuso su apertura de discutir una indicación presentada la oposición que, si bien fue declarada inadmisible dado que implica gasto fiscal, seguramente será parte del debate una vez que la reforma pase a su discusión en comisión mixta.

Se trata de una idea que busca crear un aporte público para pensiones a recién nacidos, conocido también como la “ley de la marraqueta”.

“Créase un aporte público para recién nacidos, a partir del cual toda persona al momento de nacer generará un aporte público a hacer efectivo a partir de cumplir 65 años y pensionarse o haberse pensionado con anterioridad, ya sea por vejez o invalidez”, dice parte del texto.

En esa línea, la indicación plantea que dicho aporte sería equivalente a 34 UF ($1 millón a la UF de hoy) o en la unidad monetaria que la reemplace, “y que se reajustará anualmente conforme la media de rendimiento de los fondos de pensiones”.

Según Melero, “efectivamente esta idea de poder establecer un ahorro al momento de nacer es un tema que ya en la comisión Marcel se analizó, se vio como una forma de ir generando ahorros desde el nacimiento mismo”, y aseguró que para él “tiene sin duda beneficios, que básicamente están radicados en ir desde la más temprana edad generando un ahorro que va a beneficiar individualmente a ese niño el día que sea un jubilado”.

“Y obviamente tiene el beneficio también de que ese ahorro va a ir ganando los intereses que el mercado vaya planteando o que se garanticen para ese fin”, añadió, y sostuvo que además genera un incentivo a la natalidad, la cual en el país está “progresivamente cayendo”.

Sin embargo, a la vez, señaló que los costos que implicaría la medida va a ser “un factor importante” en su discusión, ya que “hoy día en Chile más o menos están naciendo entre 240 y 250 mil niños al año”.

“Una multiplicación rápida dice que, si fueran 250 mil niños, $1 millón por niño, si las matemáticas no me traicionan estamos hablando de $250 mil millones como aporte anual, lo que no es una cifra despreciable dentro de lo que el presupuesto del país establece”, dijo el ministro, agregando que “además del factor económico y los beneficios que yo al menos le veo, también tiene algunos elementos de algunas preguntas y dudas que surgen”.

En esa línea, la senadora y presidenta de la mencionada comisión, Carolina Goic (DC), quien es un de las impulsoras de la iniciativa, comentó que “no tenemos ningún problema en juntar a nuestros equipos técnicos para ver el detalle, y estamos absolutamente abiertos a ver aquellas fórmulas que permiten una gradualidad que entendemos siempre es necesaria avanzar en una modalidad que incentive el ahorro previsional desde que los niños nacen”.

Con todo, valoró “la disposición” desde el Ejecutivo a revisar la idea, y señaló que “entiendo que cuando tenemos que asignar recursos que son escasos siempre lo urgente está en la inmediato, pero creo que si hay una lección que tenemos que sacar en materia de pensiones es que tenemos que hacernos cargo del mediano plazo, por eso valoro que estemos dando también estas discusiones”.

“Este es un problema que solo se va a acrecentar y creo que la invitación que tenemos o más bien lo que esperan los chilenos y chilenas es que nosotros hagamos esa discusión, de un diseño de un sistema de pensiones pensando en el mediano plazo independiente de que demos solamente algunos pasos”, acotó la parlamentaria.

Algunos artículos que se votaron

Entre los artículos e indicaciones que se votaron, la instancia rechazó el artículo 60 del proyecto, cuyo texto establece las obligaciones de las AFP en relación con la cotización adicional de 6% que se busca concretar. Esto, ya que, a juicio de los senadores de oposición, las administradoras privadas no debiesen tener ningún tipo de injerencia en ese ahorro adicional. Por otra parte, se aprobó el artículo 62, el cual crea un nuevo programa de ahorro colectivo solidario que será financiado, según el proyecto, con el 50% de la cotización adicional.

Sin embargo, se rechazó que 0,2% de esa cotización vaya a la creación de un fondo de dependencia. “No nos parece que sea el 3% colectivo el que financia eso, el seguro de dependencia, con ello lo que estaría llegando al colectivo es un 2,8%. A ese 0,2% que le estamos cargando a la cotización adicional, generémosle una financiación propia. Que sea un programa más robusto el que se haga cargo del tema de la dependencia”, argumentó Goic.

Según comentaron los miembros de la instancia, esperan culminar la discusión en particular en las próximas dos sesiones y así despacharlo de la comisión esta semana.

