Hace un año la cantante Demi Lovato reveló que se consideraba una persona no binaria, por lo que le pidió a sus fanáticos y al mundo del espectáculo que dejaran de llamarla “ella” y la identificaran con el pronombre neutro “elle”.

“Soy una persona tan fluida que sentí, especialmente el año pasado, que mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté con la opción de entrar al baño y decía ‘mujeres’ y ‘hombres’, no sentí que hubiera un baño para mí, porque no me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Simplemente me sentía como un ser humano”, explicó la celebridad.

No obstante, recientemente, expresó en una entrevista que ha vuelto a referirse a su persona como “ella” (“She / her”, en inglés).

“Últimamente, me he sentido más femenina, así que la adopté de nuevo, pero creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, especialmente, cuando la gente está aprendiendo. Es todo sobre el respeto”, manifestó la cantante en una entrevista con el programa “Podcast Spout”.

De todas formas, sostuvo que no se encasilla por una inclinación sexual y que está experimentando cambios, pues se considera una persona que puede transitar de un género a otro sin problema y de manera esporádica.

La revista “People” ya había informado que la intérprete desde hace dos meses identificaba como “ella” en las plataformas digitales, pero no se había referido públicamente al tema.

/psg