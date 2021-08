Ante el cierre del plazo de inscripción este 23 de agosto, los distintos partidos políticos comenzaron a definir sus posibles cartas para presentar de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre próximo.

Debido a esto, varias autoridades públicas, que ejercían roles en distintas Seremi a lo largo del país, presentaron sus renuncias para quedar a disposición de sus colectivos como posibles candidatos por un cupo parlamentario por Chile Podemos Más (Ex Chile Vamos).

Mientras algunos no confirmaron derechamente que competirán por un escaño, otros sí manifestaron su opción de estar en el Congreso por los próximos años. Es el caso de la ahora ex seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra (RN, foto)), quien el jueves pasado reveló su intención de ir a los comicios parlamentarios. “Asumo un nuevo compromiso de seguir ayudando a la población y seguir colaborando al país desde mi tierra que es el Maule Sur (Distrito 18)”, manifestó la ingeniera Comercial quien postulará con un cupo de Renovación Nacional.

Otro que dejó su cargo fue Francisco Durán (RN), seremi de Obras Públicas de la séptima región, quien renunció en julio pasado para presentarse como carta parlamentaria por el Distrito 18. “Nuestro principal empeño está situado en poder igualar las condiciones de vida de las personas del mundo rural con las condiciones básicas del sector urbano”, comentó en su oportunidad el ex secretario regional del MOP. Al igual que Paula Labra, Francisco Durán busca llegar al parlamento mediante un cupo de Renovación Nacional.

En la misma región del Maule, Jorge Guzmán (Evópoli) dejó su cargo como secretario regional ministerial de Gobierno en julio pasado, para estar disponible ante su partido como posible carta por el Distrito 17. “Tomaré un tiempo de descanso para evaluar cómo seguir sirviendo a la región, a mi país y seguir contribuyendo al desarrollo de Chile, como siempre lo he hecho y como siempre lo voy a seguir haciendo”, manifestó en su momento el ex seremi de la Intendencia del Maule, quien buscará ser diputado por las comunas de Constitución, Molina, Pelarco, Talca, San Clemente, entre otras.

En la región del Bío Bío, dos autoridades de Gobierno presentaron sus renuncias para participar de los comicios de noviembre próximo en el Distrito 20. Por un lado, Francesca Parodi (Evópoli), Seremi del Ejecutivo en la zona, dejó su cargo este viernes para optar por un cupo en la Cámara Baja.

“Me voy tremendamente agradecida de todo. Seguiré trabajando por nuestra región desde otra vereda, pero con el corazón puesto en la cancha como siempre”, expresó Parodi, que estuvo tres años en su cargo, después de presentarse a las elecciones parlamentarias en 2017.

Asimismo, el seremi de Deportes, Marco Loyola (Evópoli) renunció el mismo día que Francesca Parodi para ser candidato por un puesto en el Congreso: “Presenté mi renuncia para asumir otros desafíos bastante complejos”.

En la Araucanía, el seremi de Obras Públicas, Henry Leal (UDI) también dio un paso al costado para ser carta como posible diputado por el Distrito 23 (Cautín): “Me voy por la puerta ancha, por donde entramos y ahora se asumirá un nuevo desafío que es representar a la región en el parlamento”. La autoridad regional dejará su cargo oficialmente este lunes 23 y competirá por un puesto en el Congreso mediante un cupo UDI.

Durante la jornada de este viernes, al finalizar un nuevo reporte regional sobre la pandemia de covid-19, la seremi de Salud de Aysén, Alejandra Valdebenito (UDI) anunció su renuncia a su cargo. Si bien no entregó detalles de su decisión, Valdebenito indicó que seguirá “buscando proyectos para trabajar con la comunidad”. La ahora ex Seremi de Salud es la principal carta de la UDI para competir por un cupo en las próximas elecciones parlamentarias. Otra de las autoridades regionales de Gobierno que presentaron su renuncia en las últimas semanas sin dar motivos de sus decisiones fue Rossana Díaz, ahora ex Seremi de Salud de Antofagasta.

Eso sí, cabe mencionar que Díaz no ha confirmado ni dado razones para ser una de las cartas al parlamento de la UDI por la segunda región.

