Luego de que anoche la DC optara por el Apruebo en el Plebiscito de salida, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, junto al ex convencional Fuad Chahin, apelaron a su “libertad de conciencia”, asegurando que no se callarán y seguirán expresando sus motivos para votar Rechazo.

“Respetamos la decisión, pero el propio voto político señala que se respeta la libertad de conciencia y nosotros en conciencia no sólo vamos a votar por la opción Rechazo, para continuar trabajando por un nuevo texto constitucional que realmente nos una y nos reencuentre”, dijo Chahin, añadiendo “que creemos además que tenemos la obligación en conciencia de explicar esas razones”.

A su juicio, “no se nos puede pedir que estemos amordazados, solo podemos expresar lo que nos dicte nuestra conciencia escondidos en la cámara secreta, esa es la antítesis de la democracia (…) Respetando el resultado de esta junta, ellos mismos no nos pueden pedir a nosotros que violentemos nuestra conciencia”.

En la misma línea, el senador Walker apuntó que en “el ámbito de la libertad de conciencia, nosotros vamos en conciencia a votar por el Rechazo y vamos a compartir con los ciudadanos que nos eligieron en nuestra regiones las razones”.

Walker recalcó que “vamos a compartir con los ciudadanos nuestras críticas a esta mala propuesta, que yo tengo la convicción que lejos de solucionar los problemas de Chile, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, de inflación y falta de acceso a la salud y pensiones, va a generarnos nuevos problemas”.

“Vamos a seguir trabajando para abrir el camino a una nueva Constitución” que los une, enfatizando que “no nos vamos a callar, porque creemos que la democracia se defiende con valentía y coraje, sin escuchar a las barras bravas”.

“Nos atrevemos a estar en contra de lo que ha decidido el partido y lo hacemos dentro del espacio de nuestra convicción, de como ha dicho el senador Walker, la libertad de conciencia, pero obviamente como personajes políticos tenemos que explicar nuestra convicción, no podemos callarla”, recalcó la senadora Rincón.

Sin embargo, la senadora precisó que explicarán su posición en todos los espacios posibles, pero “sobre si vamos a hacer campaña en una franja de un partido político, no, pero no son los únicos espacios que existen para hacer campaña (…) están las organizaciones sociedad civil y sí hay espacio ahí, lo vamos a hacer ahí, y si no están las redes sociales, conversatorios y entrevistas”.

La senadora además descartó renunciar a la DC, pese a la decisión institucional del partido. “El partido está tensionado hace mucho tiempo”, acotó Rincón.

“Los que tensionan el partido son los que generaron este mecanismo ad hoc para obtener este resultado, sin respetar la libertad de expresión, de acción y sin consultarle a la base militante”, complementó Chahin, agregando que si soportó amenazas a su familia como convencional, “menos me voy a quedar callado por una amenaza de que me pasen a un tribunal supremo o de una directiva”.

Por otra aparte, Rincón apuntó que “el ex Presidente Frei no le pertenece a nadie más que a la ciudadanía, ni a su familia política, ni sanguínea, a la ciudadanía y por dónde habla, por sus escritos, sus textos, entrevistas y obras, él que quiere interpretarlo se equivoca”, acusando “un uso mañoso en beneficio propio, político” quienes aluden a él en medio de este debate.

/psg