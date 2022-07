Tras el término del trabajo de la Convención Constitucional, un 46% se inclina por el Rechazo en el Plebiscito de salida, mientras que un 41% por el Apruebo, subiendo un punto porcentual cada opción, según arrojó la última encuesta Data Influye, correspondiente al mes de junio.

El sondeo realizado por la consultora de opinión pública Tú Influyes, además, mostró que el 39% cree que el Apruebo, generará mayor paz social y política en Chile en el largo plazo, un punto menos que el anterior sondeo. Mientras un 30% cree que lo hará el Rechazo, un punto más.

Respecto de qué aspectos son importantes al decidir su voto, el 69% asegura que los “contenidos de la nueva Constitución”, un 37% se inclina por “como he votado siempre”, un 36% por “los hechos de violencia”, un 35% por la “opinión que tengo de los y las constituyentes” y un 24% con “la opinión que tengo del gobierno”.

Por otra parte, un 50% le pone nota roja a la labor de la Convención Constitucional, con notas que van del 1 al 3, mientras que sólo un 9% le coloca nota 7 a este trabajo.

Asimismo, el 58% calificó el proceso constituyente como “muy por debajo” o “bajo” de sus expectativas, mientras que el 26% cree que estuvo “acorde” a sus expectativas y solo el 16% piensa que estuvo “encima” o “muy encima” de sus expectativas.

Además, el estudio arrojó que los ex Presidentes Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, son consideradas figuras que pueden influir en la decisión del voto, entre los indecisos y quienes no tienen totalmente decidido su voto en el Plebiscito de Salida, con un 8% y un 7%, respectivamente, aunque un 68% no menciona a ningún personaje político.

En relación al Ejecutivo, el 35% aprueba la conducción del Presidente Gabriel Boric (igual cifra que la encuesta anterior) y el 50% la desaprueba (+1), mientras que el Gobierno alcanza 34% de aprobación (-2) y la desaprobación llega al 51% (+2).

/psg