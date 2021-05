Llevar un candidato único o competir con Joaquín Lavín y Evelyn Matthei en la primaria de Chile Vamos. Ese es el dilema que deberá resolver el consejo general de la UDI, convocado para el próximo lunes 17 de mayo, definición que ya comenzó a tensionar al partido, entre quienes son partidarios de una u otra alternativa.

El debate cobró fuerza luego de que el fin de semana, la alcaldesa de Providencia, Matthei, anunciara su determinación de competir en las primarias del bloque. Tras esto, su par de Las Condes, Lavín, pidió el lunes en una carta a la UDI llevar un único candidato a dichos comicios.

La directiva gremialista, en tanto, ha asegurado que el tema se analizará con toda la información necesaria sobre la mesa y que no les “temblará la mano” al momento de elegir. A continuación, te presentamos cinco factores que podrían considerar los más de 400 miembros del consejo general de la UDI ese día. Votación de la izquierda Una de las premisas que ha fijado la UDI para abordar su decisión es pensar en quién es el mejor candidato para enfrentar a la carta de la izquierda, ya sea Pamela Jiles o Daniel Jadue. Por ello, creen que será clave ver el desempeño que alcancen en los comicios del próximo 15 y 16 de mayo, los candidatos que éstos han apoyado.

“Vamos a tener más información ese día, de cómo se comportaron las litas de constituyentes sobre todo de los liderazgos más polarizantes de más extremamente izquierda, también es un insumo que tenemos que considerar”, reconoció el lunes el timonel de la UDI, Javier Macaya. Al interior de la tienda hay quienes creen que tales resultados podrían ser el primer medidor de fuerzas de la real influencia de estos presidenciables de oposición, quienes por ahora se cree que tienen más opciones de pasar a la segunda vuelta presidencial.

Convocatoria de Chile Vamos

Del mismo modo, será relevante el resultado que obtengan las listas de convencionales de Chile Vamos, bloque que ha apostado desde sus inicios a obtener una mayoría en la Convención y así asegurar su representación en la redacción de la nueva Constitución.

Qué tan grande sea la convocatoria que logre la coalición en esos días, será un tema que sin duda concitará la atención no sólo de los partidos del sector, sino que además de sus presidenciables, algunos de los cuales han apoyado activamente a ciertos candidatos. Sin embargo, en el oficialismo también existe preocupación por el efecto que las posturas del Gobierno sobre el tercer retiro de pensiones podría causar en términos electorales, por ejemplo, dañando la votación de sus postulantes que podrían ser castigados por los votos.

Si aquello ocurrirá o no, es hasta ahora sólo una interrogante.

Resultado de Peñaloza en Las Condes

Otro tema que podría ser relevante para Lavín es el triunfo o no de Daniela Peñaloza en la municipal por Las Condes, quien busca reemplazarlo en el cargo y cuenta actualmente con su apoyo. Ella no sólo es cercana al alcalde, sino que además trabajaron juntos durante esta administración.

Asimismo, será importante el margen de votación que obtenga Peñaloza, quien ha tenido una dura contienda con Gonzalo de la Carrera, la carta para el municipio del Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast.

Si Lavín logra traspasarle o no el apoyo que lo llevó a la alcaldía, es un factor que para muchos se debe mirar con atención el domingo 16 de mayo, día en que se conocerán los resultados de los comicios.

La reelección de Matthei

También preocupada por la municipal, pero en especial por su propio desempeño estará la alcaldesa Matthei, quien además apuesta por su reelección en Providencia, desafío que decidió llevar en paralelo a su aspiración presidencial. En este contexto, para Matthei no sólo será importante lograr su repostulación al cargo, sino que también hacerlo por un amplio margen de apoyo ciudadano.

Cifras que en el oficialismo, creen que podrían llegar a ser una primera aproximación de cuán competitiva puede ser su candidatura presidencial. La posibilidad de un resultado adverso también está sobre la mesa y sería claramente un mal precedente en sus intenciones presidenciales. De hecho, hay quienes dicen que el camino tomado por Matthei es riesgoso y que incluso los electores de la comuna podrían castigar su doble aspiración.

La única mujer en la papeleta

“Yo estoy segura que el consejo general de la UDI va a tener la sabiduría de no dejar fuera a la única mujer que va por Chile Vamos”, dijo el lunes la propia Matthei, instalando un nuevo punto a considerar. Es que mientras en la oposición hoy se alzan las candidaturas de Jiles, Paula Narváez (PS) y Ximena Rincón (DC) y otros proponen incluso a la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), en Chile Vamos sólo figura el nombre de Matthei para la presidencial.

Pese a ello, hay quienes han descartado que este factor deba influir al momento de tomar la decisión. Así, el propio timonel UDI dijo ayer a Radio ADN que “yo no tengo ninguna duda que la variable género no va a ser parte de la consideración ni en favor ni en contra, no me parece que tenga que estar en ese punto la definición”.

/gap