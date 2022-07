“Hicieron la nueva Constitución, pero yo pensaba, por las hojitas que he estado leyendo, es una porquería. Con eso nos vamos a hundir todo Chile. Yo pensé que la nueva Constitución iba a ser con rango”.

De esta manera, Yolanda Sultana se refirió a la propuesta de la nueva Constitución.

A través de Facebook Live, la reconocida Tía Yoli sostuvo que “si el señor Eduardo Frei dice que esto no es digno para Chile, y el señor Lagos dice que no es digno para Chile… ¡Nunca habíamos estado mejor en la economía chilena que cuando estuvo Pinochet! Claro que hubo cosas que no tuvieron que ocurrir y eso lo empañó todo”.

Además, recordó que en el país “habían grandes economistas. ¿Qué diablos está pasando con nosotros? Nos hemos sacrificado para obtener algo propio para nuestra vejez y ahora nos van a cobrar un impuestazo”.

“ESTA ES LA SIEMBRA”

“Yo escuchaba decir ‘no, usted lo hizo mal, yo lo voy a hacer mejor’. Nunca hay que lavarse la boca antes de actuar, porque estamos todos saliendo para atrás, nos estamos hundiendo. Yo no estoy hablando en contra del gobierno ni estoy defendiendo a la derecha, pero hay malos vaticinios. Yo estoy preocupada por mi Chile”, agregó.

Finalmente, le avisó a sus seguidores: “¿Se recuerdan que yo decía negro futuro para Chile? ¡Esta es la siembra que se está dando!”.

