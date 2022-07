Este 4 de julio se llevó a cabo la ceremonia de entrega oficial de la propuesta de una nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional al Presidente Gabriel Boric.

El próximo 4 de septiembre se realizará el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo a este documento.

El senador del PS, José Miguel Insulza, conversó sobre este tema junto a Álvaro Paci.

El parlamentario ha manifestado que votará apruebo a la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito de salida, pero hay cosas del texto que no lo convencen. “Creo que los detalles de los derechos de las personas están tratados de manera bastante extensa. Podría ser más breve la Constitución. Hay temas de toda índole, como el poder judicial, que deberían ser mejorables y lo van a hacer, estoy seguro”, afirmó.

“Después de ser aprobada la Constitución, yo espero que se apruebe, vamos a empezar un proceso de aplicación que supone la dictación de leyes, eso va a suponer algunos cambios en la Constitución”, agregó.

“La razón por la cual yo apruebo es porque creo que el camino para tener una buena Constitución pasa más por el apruebo que por el rechazo”, indicó.

Tras ser consultado sobre si en la centroizquierda existe una baja intensidad en el apruebo, el parlamentario manifestó que “yo no le llamaría un apruebo de baja intensidad, pero hay un apruebo realista. Las encuestas señalan que el resultado podría ser muy estrecho. Entonces yo propondría la manera de realizar algunos cambios para que la gente se sienta más representada en la Constitución”.

“A mí lo que me preocupa mucho es que están hoy en día en posiciones intermedias, entre que sí y que no. No es que solamente se decidan al último día, sino que se decidan qué van a hacer. Yo espero que esta Constitución dure muchos años, que no sea de dos o tres días”, indicó.

Con relación a las personas que votaron apruebo en el plebiscito de entrada, pero que no están conformes con la propuesta que entregó el órgano constitucional, el senador del PS manifestó que “yo creo que el texto es consecuencia de lo que hicieron los convencionales. Yo pienso que la gente votó por gente joven para construir algo nuevo. Algunos constituyentes no tuvieron ninguna posibilidad de plantear sus puntos de vista”.

“La Constitución no gustó en la gente. No le gustó a la gente que la miraba. La prensa la siguió con mucha corrección, con mucho entusiasmo. Creo que los periodistas hicieron una excelente tarea por explicar todo lo que se iba aprobando con mucho detalle, pero por algún motivo la asamblea no prendió en la gente. Esa es la realidad”, aseguró.

“Si la Convención hubiera respondido a las expectativas de la gente, estaríamos hablando de un septiembre de fiesta por su aprobación”, indicó.

/psg