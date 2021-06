Tanto el candidato presidencial de RN y del PRI, Mario Desbordes, como el abanderado de la UDI, Joaquín Lavín, señalaron que el actual ministro de Salud, Enrique Paris, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, podrían ser ministros de la cartera en sus eventuales gobiernos, si es que son elegidos como Presidentes.

“¿Podría ser ministro de salud en tu gobierno Paris? Bueno y la subsecretaria Daza”, respondió el presidenciable Lavín en una entrevista con Meganoticias. Y, consultado nuevamente sobre si podría ser ella la opción, dijo que “por supuesto, pero también otras personas”.

En relación a por qué serían su elección, fue claro al señalar que “son muy buenos técnicamente y tienen la capacidad de comunicación”.

Entre el ex ministro de la cartera, Jaime Mañalich y el actual, Enrique Paris, señaló: “Ministro Paris. El ministro Mañalich es muy bueno técnicamente también, pero de repente creo que era peleador de más y a mi no me gusta la pelea por la pelea. Creo que hay que llegar a acuerdos y en ese sentido el ministro Paris como que calmó las cosas y las sacó adelante de mejor forma”.

En tanto, ayer Desbordes en conversación con el mismo medio, sostuvo que “yo seguiría trabajando sin lugar a dudas con Enrique Paris” y que “le tengo respeto, estima”. No obstante, también señaló: “o la Paula Daza, uno de los dos”.

En esa línea, explicó que “los dos son muy buenos, son de una calidad técnica muy alta, son dos personas que podrían estar ganando mucho más en el mundo privado y sin embargo se están dedicando a la función publica”. Además que “yo he visto el desgaste que ha tenido en lo humano, en lo profesional, dos profesionales y también del subsecretario Alberto Dougnac, que conozco un poco menos, pero Paris y la Paula Daza los conozco harto”.

