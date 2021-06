El primer debate televisivo de los precandidatos presidenciales de la izquierda, si bien todos los análisis coinciden en que fue un debate de “guante blanco” entre ambos postulantes de Apruebo Dignidad, el diputado RD Giorgio Jackson comentó que de todos modos “se marcó en hartos puntos la diferencia, sin necesidad de andar pegándose en las canillas” dado que ambos contendores “son parte de un proyecto colectivo”.

Desde el lado del PC, la diputada Camila Vallejo comentó que “el debate me pareció ejemplificador, muy distinto a lo que fue el debate de Chile Vamos que era casi todo el rato una pelea por diferenciarse en cuestiones en las que no son muy distintos porque vienen de una misma matriz”.

Las diferencias de los precandidatos

A nivel de analistas, también se valoró el tono de los candidatos de Apruebo Dignidad. “Claramente ganó la democracia”, comentó la fundadora de Mori, Marta Lagos, mientras el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, reconoció que “el debate de la centro derecha no dejó mucho, a diferencia del debate de la izquierda”.

“Fue un debate de guante blanco, pero con tres diferencias programáticas claras: el rol de la ciencia, los Derechos Humanos y la defensa del acuerdo del 15 de noviembre”, sostuvo el analista en Radio Universo, apuntando a los elementos diferenciadores de la discusión.

Al evaluar la performance de ambos contendores, Marta Lagos destacó que “anoche no hubo mucho ‘debate’ pero quedó claro que Boric es brillante, mostrando su manejo de temas y proyectando una visión de futuro sin ambigüedades. Mientras Jadue no tenía mucho que ganar, un poco enojado, tenso, sin la holgura que tenía Boric, no dijo nada nuevo”, comentó en su cuenta de Twitter.

Desde el PC tratan de bajarle el perfil a estas diferencias. “En términos de proyecto y bases programáticas no tenemos grandes diferencias. (Las propuesta de) Nuestro proyecto son un poco más aterrizadas, van más a lo concreto, cuánto cuesta, como se hace. Pero vamos en la misma dirección. O si no, no estaríamos juntos”, añadió anoche la diputada Vallejo en CNN Chile.

“Boric demostró que es una candidatura competitiva”

En el FA quedaron más que satisfechos con la performance del diputado magallánico. “Gabriel Boric mostró que está a la altura del desafío, que es una candidatura competitiva y capaz de establecer diferencias de contenidos”, dijo esta mañana Giorgio Jackson en Radio Universo, remarcando que “ambas candidaturas quieren ganar. Ninguna candidatura es testimonial”.

” Quedó demostrado que se puede debatir y dialogar con respeto, desde las diferencias, y creo que Gabriel Boric logró plantear muy bien las propuestas que hemos levantado hace años desde el Frente Amplio. Gabriel ha demostrado que tiene todas las condiciones para ser el nuevo presidente de Chile. Corrimos las barreras de lo posible y ahora vamos por más, para transformar Chile descentralizándolo, con un enfoque feminista y ecológico”, acotó a su vez la diputada y expresidenta de RD, Catalina Pérez.

Pero la sensación ambiente de satisfacción en las filas frenteamplistas es aterrizada por analistas como Axel Callís. “Tal vez el electorado comunista no es bueno para tuiter y las redes sociales, pero sí son buenos para ir a votar y llevar a sus “periferias”. No se confunda”, advirtió en Twitter el director de Tú Influyes. Mientras, el académico de la Universidad Central, Marco Moreno, puso el foco en otro punto: “Boric equivoca su adversario. No es Piñera es Jadue en una elección primaria”.

“ “Me alegra que haya un cambio de opinión”

En el día después, Boric tuvo una ronda de entrevistas radiales para hacer un positivo balance del debate. “Me quedé con la sensación de que es posible construir una alianza de izquierda. Se puede marcar diferencias de manera respetuosa”. Logramos marcar diferencias, pero dentro de un ambiente de fraternidad y de fortalecimiento de una opción de cambio”, dijo esta mañana en Radio Infinita.

El parlamentario también aprovechó el vuelo del debate de anoche para seguir marcando diferencias, como ocurre con el tema del Acuerdo del 15-N. “Me alegra que haya un cambio de opinión. Es la primera vez que veo a Daniel Jadue retroceder y reconocer un error”, dijo sobre las críticas que recibió al participar del acuerdo del 15 de noviembre. En el caso de Venezuela, si bien insistió en su crítica al Gobierno de Nicolás Maduro, insistió en que “no voy a contribuir al relato de ‘Chilezuela’. No voy a entrar en la polémica de las cuñas”, dijo en Radio Concierto.

Boric también tomó distancia de algunos puntos del programa de Jadue que han despertado polémica. Por ejemplo, en lo referido a la ley de medios, aclaró que “en un gobierno del FA no vamos a cerrar ni presionar ningún medio” ojalá tener medios que siempre cuestionen el poder, que inviten a mejorar”.

Además, el parlamentario profundizó en algunas de las frases que marcaron el debate, como cuando se refirió a las violaciones de derechos humanos durante el estallido social y la responsabilidad del Presidente. “Los vamos a perseguir internacionalmente, señor Piñera, está avisado”, dijo anoche durante el foro una frase que retomó hoy al plantear que “adonde quiera que vaya Piñera va a tener que responder por las graves violaciones a los DD. HH. de su Gobierno”.

Además, de cara a lo que viene de campaña, Boric ya se fijó nuevos desafíos. Aceptando la invitación de Ezio Costa, director de la ONG ambientalista FIMA, quien lamentó que el tema de la crisis climática y ecológica haya quedado excluida de debate, el diputado magallánico tuiteó: “Acepto este debate porque no lo alcanzamos a desarrollar ayer y es eje de nuestro programa. Para enfrentar crisis climática necesitamos una profunda transformación económica y social y un nuevo modelo de desarrollo”.

/gap