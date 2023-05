Gracias a las películas y programas de terror, todos tenemos en mente la típica casa embrujada. Por lo general, se trata de estilo gótico con arcos apuntados y arbotantes, cubiertos de enredaderas, con puertas que crujen y al menos una habitación con una muñeca abandonada dejada en el suelo o colocada en una esquina. Pero si hay algo que sabemos con certeza de las innumerables historias aterradoras que hemos escuchado de nuestros amigos, es que los fantasmas no son realmente selectivos con su hábitat.

Estas almas torturadas, al parecer, se pueden encontrar en cualquier lugar, desde casas ancestrales hasta simples apartamentos. Entonces, ¿por qué la gente termina quedándose en sus casas donde las sombras siguen y sus historias se vuelven más oscuras? Bueno, no todos deciden quedarse. Una pareja he decidió marcharse de su casa después de haber sido atormentados por un fantasma agresivo.

Acosados para una entidad sobrenatural

Una pareja dice que se han visto obligados a marcharse de dos propiedades para escapar de un “espíritu agresivo” que los persigue después de que el marido tuvo una experiencia cercana a la muerte, ya que las cámaras de seguridad muestran bolígrafos y televisores que se mueven por si solos. Nick Summers, de 36 años, cree que una entidad se ha aferrado a él después de que su corazón se detuvo tres veces después de un accidente en el trabajo, dejando a su mujer Kinsey, de 31 años, tan asustada que ha tenido que dormir en hoteles.

Las imágenes de una cámara configurada para registrar su terrible experiencia muestran un bolígrafo previamente inmóvil rodando dramáticamente sobre una mesita mientras la pareja está sentada viendo la televisión. Otro video parece mostrar una cuchara girando en una taza de café mientras Nick se sienta en el sofá con su perro y un tercero muestra el televisor del matrimonio cayendo de la pared sin explicación.

El trabajador de la plataforma petrolera afirma que él y la enfermera Kinsey se vieron obligados a marcharse de una casa en junio del año pasado después de que Nick vio el fantasma de una niña en la sala de estar. Dice que se ha puesto en contacto con la entidad usando una “caja de espíritus”, un dispositivo que es como un tablero electrónico de Ouija donde la gente intenta contactar espíritus, y se comunicó con un fantasma llamado Dusty.

Y al día siguiente el techo de la casa se derrumbó misteriosamente. Ahora que gastan hasta 20 bombillas, ya que al parecer el espíritu afecta gravemente la instalación eléctrica. El matrimonio se mudó a una nueva casa a casi 5 kilómetros de distancia, donde afirman que la actividad se ha “acelerado” cuando Nick escucha su nombre gritado con su propia voz.

“Mi casa es bastante intensa”, dijo Nick, de Abilene, Texas, EE.UU., a Daily Mirror. “Hemos tenido que mudarnos de dos casas y esta entidad nos ha seguido y nos estamos mudando de nuevo en unas semanas. En ambas casas, tengo que cambiar de 14 a 20 bombillas por mes porque se apagan, boom. Es una locura. En la última casa, la intensidad empeoró tanto, una taza de café se deslizó de un soporte y me golpeó, el fregadero se encendía. Me golpeaban con tapas de botellas y entraba a la cocina y todos los armarios estaban abiertos como en una película. Lo más espeluznante que sucedió fue que vimos una sombra del tamaño de una nevera salir de nuestra habitación, al final del pasillo, detenerse frente a nosotros y subir al techo. Kinsey fue y se quedó en un hotel porque no quería quedarse en la casa. Estaría sola en casa y escucharía golpeteos, pero no en las ventanas o puertas, sería en el sofá. Ella se molestaría y no quería estar sola en casa. Una mañana me desperté y sentí que alguien estaba en la casa. Le dije a Kinsey que se quedara en la cama y fui a la sala de estar y vi un espíritu femenino. Fue la experiencia más detallada y aterradora de mi vida. Parecía tener nueve o 10 años, su contorno vibraba y había un azul claro a su alrededor. Llevaba un pijama con estampado floral como solían usar nuestras abuelas. Estaba mirando por la ventana y luego se evaporó. Le grité a Kinsey que acababa de ver un fantasma en la casa. Traté de hacer contacto. Les pregunté su nombre, dijeron Dusty. Pregunté si querían que nos quedáramos en la casa y comenzó a reírse. Al día siguiente, el techo se derrumbó. Era un círculo de 2 metros y medio y nadie podía decirnos por qué. Estábamos súper felices de mudarnos. No tengo mucho miedo de los fantasmas, pero me toma por sorpresa”.

Nick dice que cuando se mudó a su casa actual, la actividad aumentó y la pareja ya se está preparando para mudarse a un lugar nuevo.

“Después de un mes de vivir aquí, las cosas comenzaron a subir de nivel. Conseguí cámaras para captarlo en cámara”, continuó explicando Nick. “Veo orbes todo el tiempo que pasan el rato y se separan en dos. Mi televisor ha sido arrancado de la pared, la cuchara se mueve, el bolígrafo rueda, mi nombre es llamado en la casa al menos tres veces por semana. Escucho ‘hey Nick’ en mi propia voz y se me pone la piel de gallina. Es un juego de pelota totalmente diferente. Kinsey no quiere que haga investigaciones en la casa porque se pone muy mal. Las cosas se pierden y se mueven. Las puertas de mi habitación se cierran como si alguien estuviera dentro. Es una locura. Creo que tenemos un espíritu agresivo, no creo que sea un demonio porque son realmente raros, los poltergeists son más comunes”.

Nick comenzó a investigar lo paranormal en 2019 después de un accidente en el trabajo donde su corazón se detuvo tres veces y tuvo que aprender a caminar nuevamente. Él cree que pudo haber formado una conexión con la vida después de la muerte debido a la experiencia cercana a la muerte y sospecha que el espíritu se aferró a él cuando investigaba un hospital abandonado.

“Comencé a ir a mansiones, hoteles y hospitales abandonados”, recordó Nick. “Hay un hospital en la ciudad que ha estado abandonado desde la década de 1940. Fue entonces cuando todo comenzó a sucederme en mi casa. Todo se puso en marcha en cuanto a la actividad después de eso. Me lastimé en la plataforma petrolera cuando 136 kilómetros de maquinaria cayeron 15 metros y me golpearon. Me rompí 27 huesos en la espalda, colapsó mi pulmón derecho y me superpegaron la cabeza. Recibí tres transfusiones de sangre y tuve que volver a aprender a caminar. Morí tres veces, así que no sé si me hizo fácil de ver. Dijeron que la única razón por la que solo sobreviví es porque soy culturista. Me metí en investigaciones y exploraciones porque mi fisioterapeuta me dijo que buscara un nuevo pasatiempo”.

Sin duda alguna la experiencia traumática de este matrimonio recuerda a uno de los casos sobrenaturales más famosos de toda la historia. Estamos hablando de la historia de una mujer llamada Doris Bither y que fue conocida gracias al escritor Frank de Felitta en su libro “El ente” y la película con el mismo nombre dirigida por Sidney J. Furie. Bither sufrió toda su vida el acoso de una entidad, incluso después de haberse mudado de casa. Esperamos que Nick y su familia no sufra la misma suerte.

