Rumbo al aeropuerto Carriel Sur de Concepción, desde el distrito que ella representa, la convencional Rossana Vidal confirmó su decisión de renunciar a la Lista del Pueblo (LDP), bloque en el cual resultó electa en las elecciones de mayo pasado y del cual ya no se siente parte, debido a las posturas evidenciadas durante los debates de la Convención.

Así lo señaló la autoridad destacando que su mayor apertura al diálogo y a la inclusión de todas las miradas en el trabajo para redactar una nueva Constitución la llevaron a distanciarse de la agrupación, cuyos miembros se han caracterizado en su mayoría por sostener posiciones más cercanas a la izquierda.

De hecho, durante sus intervenciones, Vidal se ha destacado por hacer constantes llamados a la unidad y al respeto entre los convencionales. Es más, el jueves pasado, se desmarcó de la LDP al valorar la posibilidad de otorgar cupos a Vamos Chile en la mesa del órgano y advirtió que “tenemos que dejar de pelear y avanzar en lo que fuimos mandatados”.

Antes, en el medio Interferencia, explicó en profundidad sus motivos. “Tengo una característica que he tratado de desarrollar a lo largo de la vida, con todas las dificultades que eso significa, que tiene que ver con respetar la dignidad humana en el amplio sentido de la palabra”, comentó.

“La dignidad humana se respeta independiente a que puedas pensar muy distinto a un otro. (…) Yo necesito sentir que voy a hacer un trabajo y que voy a poder aportar y que mi forma va a ser considerada en esos aportes. Entonces cuando no se da esa situación cualquier cosa que yo diga aparentemente va en un sentido contrario a la visión o la forma en que plantea la Lista”, añadió.

En ese contexto, afirmó que “cuando miro en retrospectiva en efecto es así, porque mientras yo voy por el diálogo y la inclusión, incluso de sectores que ahora no tienen esa posibilidad, claramente no soy representativa de este grupo humano, lamentablemente, porque creo que eso no nos va a conducir muy lejos”.

Asimismo, señaló que “la Lista del Pueblo quizás debería cambiarse el nombre, lo podrían pensar porque representan a un pueblo, no al pueblo, porque también hay un pueblo silente, más mesurado, que también le interesa el diálogo, que no quiere seguir en una interminable batalla por situaciones pasadas, las que por supuesto hay que resolver y reparar”.

“Yo creo que hay que cambiar el discurso: si vamos a estar preparando esta Constitución para los próximos 50 años, también tenemos que ser capaces de incluir a todos, incluir pensamientos diversos, parte de este pueblo que no siempre es un pueblo que está por plantearse de forma tan dura”, subrayó.

Cabe destacar que Vidal – quien fue la abanderada de la LDP que obtuvo la mayor cantidad de patrocinios para inscribir su candidatura en el Biobío y resultó electa con 11.533 votos- posee un magíster en enfermería, además de ser abogada con un postgrado en bioética y docente en varias universidades del país.

