El ministro de Salud, Enrique Paris, llegó la mañana de este jueves hasta el Aeropuerto de Santiago para recibir el 27° cargamento de vacunas Pfizer-BioNTech contra covid-19, compuesto por 207.090 dosis. Con esta llegada, Chile suma arribos por 27 millones 270 mil dosis de inyecciones, y más de 24 millones ya han sido administradas.

“El 85,93% de la población ha recibido una dosis, y el 78,34% ha recibido dos dosis, es decir con 1,7 puntos más, vamos a llegar al 80% con dos dosis”, dijo Paris.

En la instancia, también aprovechó de responder a las denuncias de distintos alcaldes y alcaldesas, quienes han acusado falta de stock en los municipios, específicamente de esta vacuna, que está destinada esencialmente a la población entre 12 y 17 años.

El titular de Salud explicó que “el Programa Nacional de Inmunizaciones del Minsal mantiene la continuidad del proceso de inmunización sobre la base del stock limitado de vacunas que ingresan al país (…) y en este contexto es necesario indicar que en las últimas semanas el número de vacunas Pfizer arribadas a Chile ha sido menor que en las remesas anteriores, hemos estado recibiendo remesas de 90 mil dosis, justamente debido a la producción mundial limitada de esta vacuna en especial”.

Tras la explicación, recalcó que “no hay ninguna falta de vacuna Sinovac, todo lo contrario, no hay quiebre de stock, y menos aún de AstraZeneca, por lo tanto es insólito que los vacunatorios cierren porque no tienen Pfizer, teniendo otras vacunas que colocar”, lo que calificó como “casi una señal negativa para la población”, cerrar los vacunatorios “solo porque no tienen Pfizer”.

“Acaban de llegar 200 mil dosis de Pfizer y se van a repartir de inmediato, desde esta mañana”, enfatizó.

En tanto, hubo anuncio de nuevos arribos de vacunas de este laboratorio: El miércoles 28 de julio, llegarán casi 300 mil dosis; la semana del 2 de agosto, 281 mil dosis; la semana del 9 de agosto, 201 mil; y la semana del 16 de agosto, llegarán 217 mil dosis. Es decir, será casi 1 millón de nuevas vacunas Pfizer.

“Hemos logrado, conversando con el laboratorio, reponer la cantidad de dosis llegadas, pero como les dije, la semana pasada, lamentablemente solo llegaron 90 mil dosis”, complementó.

