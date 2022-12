Enfrentar la violencia y la inseguridad se ha transformado en prioridad nacional, y en el mundo empresarial existe consenso de que este es uno de los principales focos de preocupación en adelante, sobre todo, si se busca fomentar la inversión.

Así lo expuso en su primer discurso al mando de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, durante la ceremonia que se llevó a cabo este jueves en la emblemática sede ubicada en Monseñor Sótero Sanz. Sobre ese punto, fue enfático: “La ecuación es bien sencilla: sin seguridad, no hay inversión, y sin inversión no hay creación de empleos”.

Y es que a ojos de agentes económicos extranjeros, el aumento de la violencia en el país eleva los grados de incertidumbre para depositar capitales en el país, considerando hechos como el asalto a uno de los centros de despacho de Mercado Libre, ubicado comuna de Renca, que dejó a nueve trabajadores con lesiones graves, según informó la empresa.

Al respecto, Paula Estévez, gerenta general de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), comentó que “como representantes de una de las principales inversiones extranjeras en Chile, consideramos que en un escenario donde el crimen se expresa cada vez con mayores niveles de violencia, afecta el atractivo del país como lugar para invertir”.

¿Qué dicen los empresarios?

En conversación con Emol, Mewes subrayó que “sin seguridad nadie va a querer invertir un peso en nuestro país, y al no haber inversión, no hay crecimiento económico, y no se van a generar puestos de trabajo con sueldos dignos, que la gente tenga acceso a seguridad social, a beneficios de salud”.

“Es relevante para que en conjunto todos abordemos el problema, porque de lo contrario, si cada uno actúa en solitario, no vamos a llegar realmente a una solución”, añadió, afirmando que si no “empieza a correrse el cerco, y cada día campean a sus anchas los delincuentes, sin que tengan ningún costo el delinquir. Eso claramente es un problema grande”.

Por su parte, Richard Von Appen, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), indicó que “estamos enfrentados ante una situación de violencia que va en incremento y creemos que no ha sido enfrentada con la debida fuerza por parte de las autoridades”.

Desde su perspectiva, “la inseguridad no solamente afecta a la calidad de vida de las personas en forma muy importante, tampoco es posible el desarrollo de proyectos, y eso hoy día se está manifestando en que se están postergando. La seguridad entrega certidumbre y cuando no la hay la gente paraliza las inversiones, efecto contrario a lo que hoy necesita el país”.

Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), manifestó que “la delincuencia y la ola de violencia que afectan al país generan miedo e incertidumbre en todas las personas. Un empresario, independientemente de su tamaño, puede decidir frenar sus inversiones porque no quiere poner en riesgo su negocio, su infraestructura y especialmente a sus colaboradores”.

“Nos preocupa la diversificación, la gravedad y la violencia de los delitos que se cometen en Chile. Las menores inversiones que provocan solo generan menor desarrollo para el país y, por ende, menos oportunidades de trabajos estables y bien remunerados, los cuales son fundamentales para la movilidad social”, acotó Matte.

En esa línea, Matte sostuvo que “el mundo empresarial está enfocado en visibilizar las consecuencias de esta situación y en insistir en la importancia de que el Estado cumpla con firmeza su rol de resguardar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional”.

Mientras que Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), declaró que la escalada de la violencia “es sin duda uno de los ejes centrales de preocupación para el mundo empresarial, pero también para toda la sociedad y así lo ha demostrado el aumento en la percepción de inseguridad de las personas”.

“Combatir la violencia y el crimen organizado es una tarea urgente y de todos, para lo cual estamos siempre disponibles para colaborar. Donde hay violencia y crimen organizado, no hay inversión y aumenta la pobreza. Sin paz ni orden público se dañan las inversiones, pero también las posibilidades de crecimiento y desarrollo de toda la sociedad”, expresó Vicuña.

Desde la minería, Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), aseveró que la falta de seguridad “no puede ser normalizado bajo ningún aspecto. Tenemos que ponernos de acuerdo necesariamente en que hay cosas que no vamos a tolerar, y que van a ordenarse de una vez para que la actividad empresarial se pueda desarrollar con normalidad”.

“No puede ser que las mercancías no se puedan transportar de un lugar a otro sin seguridad, no puede ser que los mismos trabajadores no tengan seguridad de poder llevar la plata que necesitan a su casa porque en el trayecto pueden ser interrumpidos, es decir, es una condición de base”, zanjó.

Para José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), “este fenómeno delictual debe ser combatido en primera instancia como política pública que apunte a mejorar la seguridad pública en general. Como banca estamos dispuestos a seguir colaborando y reforzando las medidas establecidas en instancias como la Mesa de Trabajo en la que actualmente trabajamos con la Subsecretaría de Prevención del Delito”.

Y deslizó que “como la decisión de un potencial inversionista radica en las percepciones, clima y señales del entorno, sin duda que un aumento en la delincuencia y la violencia desmotiva la llegada de inversión”.

