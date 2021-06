Seguimos en la búsqueda por revelar curiosidades del tan apreciado, breve y misterioso ‘orgasmo’. Esta vez recurrimos a la ciencia y sus siempre valiosos aportes. Estos son 5 datos científicos sobre el orgasmo.

El sexo está en la cabeza

Según el el sexólogo Francisco Cabello, prueba de ello es el orgasmo mental (no confundir con orgasmo seco), descrito por Odgen, Whipple y Komisaruk, quienes en 1992 determinaron que genera la misma respuesta que uno convencional. La explicación está en que es un reflejo de las sensaciones que se producen en el sistema nervioso.

El multiorgasmo puede ser un problema

Se llama síndrome de excitación permanente y puede producir, sin ningún tipo de estímulo, hasta 250 orgasmos diarios. La víctima suele experimentar orgasmos durante las tareas más cotidianas. No tiene cura, por lo que estás mujeres están obligadas a disimularlos durante toda su vida.

Orgasmos mejor que dinero

El estudio de David Blanchflower, del Dartmouth College, y Andrew Oswald, de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, demuestra que si hay que decidir entre dinero y placer, elegimos placer. Encuestaron a 16.000 personas y les plantearon una disyuntiva económica y resultó que los encuestados otorgaron cuatro veces más unidades de felicidad al orgasmo que al dinero.

Se puede gozar después de morir

Se puede llegar a sentir en caso de muerte cerebral si se estimulan y oxigenan los nervios sacros. Así lo afirma Mary Roach, autora del libro The curious life of human cadavers, quien dice que: “Si en un cadáver se produce el reflejo de Lázaro, es decir, se incorpora de cintura para arriba y cruza los brazos, ¿por qué no el reflejo del orgasmo?” También la apoya la especialista en muerte cerebral Stephanie Mann.

Estudiar el coito en un laboratorio es posible

Según el McGill University Health Centre de Montreal, en Canadá, con eficientes voluntarios y gracias a la termografía se ha podido saber que la temperatura en los genitales sube dos grados en poco más de diez minutos.

/psg