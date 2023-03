Nuevos antecedentes se dan a conocer en torno al caso Tomás, niño de 3 años que fue hallado muerto a pocos kilómetros de su hogar en la localidad de Caripilun, en la comuna de Arauco, luego de desaparecer el 17 de febrero de 2021.

En medio de la investigación que busca con el o los responsables del crimen, un informe reservado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) revela que las huellas del calzado de Jorge Escobar Escobar (tío abuelo del pequeño) coinciden con las pisadas encontradas en el cuerpo y las ropas del menor.

Según reveló una investigación de BioBioChile, se trata de unos zapatos marca Albano, talla 39, que fueron periciados por personal especializado en febrero de 2021. En el documento de 104 páginas se señala que “poseen diseño compatible y coincidente dada su morfología (…) para producir las señales primarias (o de clase) de los rastros parciales observados” en las vestimentas de Tomasito.

Asimismo, se estableció que “la probabilidad de ocurrencia de mantener este daño en el calzado izquierdo, en esa forma y zona acotada particular es de 1 en 16 mil veces a que pudiera repetirse”.

HABLA DEFENSA

Consultados sobre la información arrojada por este informe, que ya fue compartido a la Fiscalía regional del Biobío, la defensa de Escobar Escobar insiste en su inocencia.

“Es un informe que no tiene un peso, no tiene una entidad, no tiene una seriedad, no tiene una metodología, no tiene la suficiente fuerza probatoria para poder pensar en sostener una acusación o en una imputación o una participación de Jorge Escobar en un homicidio”, indicó al citado medio.

/psg