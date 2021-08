Una familia de la comuna de Puente Alto busca desesperadamente a una menor de 16 años, quien desapareció el lunes luego de ser vista por última vez en el barrio Patronato, en Recoleta.

A raíz de aquello, la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta la casa donde la menor vive junto a su familia, mientras que ya se efectuó una denuncia por presunta desgracia.

La desaparición

Fue el pasado lunes cuando la joven llamada Estrella Esperanza llegó hasta la comuna de Recoleta, acompañada de su madre, su hermano menor y un vecino, para hacer compras para poner un emprendimiento de poleras estampadas y chapitas.

Al momento de ingresar a un local, la menor debió esperar afuera debido al aforo del recinto. Sin embargo, en el momento en que la madre salió del lugar se percató que su hija ya no estaba, y que solo se encontraba el carro con el cual habían ido a realizar las compras.

De acuerdo a los antecedentes que se han recopilado, en ese momento la adolescente mantenía en su poder un banano con $200.000 en efectivo, con lo cual iban a hacer las compras para poder posicionar este nuevo emprendimiento.

La familia se quedó durante toda la noche esperando en el sector de Patronato para ver si podían dar con el paradero de la menor y estuvieron constantemente llamándola a su teléfono celular. En tanto, la mayoría de sus redes sociales tienen a la familia bloqueada o se han eliminado las publicaciones.

¿Qué dijo la mamá?

“Pedí la docena de poleras, me doy vuelta a pagarla, y salgo para afuera y ella no estaba”, contó Estrella Abarca, madre de la joven.

“Mi hija le dejó el carro (a una persona), le dijo que si me lo podía entregar adentro porque ella se iba a comprar un agua. Eso fue todo, ahí perdimos la pista de ella”, relató.

Además, aseguró que con su hija nunca habían tenido un problema y que no había discusiones que podrían gatillar que la menor se escapara.

En ese sentido, pidió que: “Por favor que me llame, que me diga dónde está, yo la voy a buscar. Que se venga porque igual la echamos de menos. Queremos, quiero estar con ella, ella es mi mano derecha y ella lo sabe”.

“La persona que está con ella que me llame, me hable, me diga, acá está, yo la tengo”, solicitó.

“Estamos desesperados”

La prima de la adolescente aseguró que: “Ella no salía. Lo único que pedimos es que ella vuelva y si la tienen por favor avisen que está bien. Ella nunca se quedaba en otras casas, no es de amigos, no es de fiesta, no fuma, no toma“.

“Estamos desesperados, no sabemos qué hacer“, expresó.