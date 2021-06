A una semana de la inédita segunda vuelta de la inédita de la elección de gobernadores regionales, todas las miradas están concentradas en la Región Metropolitana, donde la disputa entre Claudio Orrego (DC-Unidad Constituyente) y Karina Oliva (Comunes, Frente Amplio) ha ido subiendo de tono y con mucha fricción en redes sociales.

Los partidarios de uno y otro han elevado el tono de las discusiones. A Orrego lo tildan como un rostro de la política tradicional, y al baile incluso han salido declaraciones antiguas suyas, como su rechazo al matrimonio igualitario, en boga ahora que el Presidente Piñera anunció urgencia al proyecto.

Orrego se vio obligado a rectificar y durante la semana aclaró que “en muchos temas he evolucionado y uno de ellos es el del matrimonio igualitario. Hoy día creo que todas las parejas, no importando su orientación sexual, tienen derecho a acceder a él y ojalá el proyecto avance en el Congreso para que así sea”.

A Oliva, desde el sector de Orrego le cuestionan su falta de propuestas. “En el programa de Karina Oliva, en una región que su principal problema ambiental es la crisis hídrica, no se menciona ninguna vez la palabra agua ni la palabra cambio climático. No es un ninguneo, es la constatación de una diferencia”, señaló hoy el candidato DC en “Mesa Central” de Canal 13.

Video via Twitter @T13

En el mismo programa, la candidata de Comunes defendió su plataforma, construida “no con los tecnócratas de siempre”. También se quejó de que “Claudio siempre habla por mí” y lamentó que “los sectores más progresistas de la oposición caigan en el ninguneo y en el clasismo”, hacia sus adherentes.

Video via Twitter @T13

Los contendores tienen hasta el jueves a las 23:59 horas para hacer campaña, y a medida que se acerca la fecha de los comicios hay varios factores que pueden resultar decisivos e inclinar la balanza a uno u otro lado.

En los comicios del 15 y 16 de mayo, el ex intendente de Santiago obtuvo 25,52% de los votos (657.227), mientras que la representante del Frente Amplio alcanza el 23,37% (601.845). La tarea entonces es ir a la conquista de los votos de los otros candidatos que se midieron en primera vuelta. De antemano, la ecologista Nathalie Joignant -la sorpresa de los comicios con sus 391.276 (15,19% de los votos), notificó que no llamará a votar por ninguno, mientras la representante de Chile Vamos, Catalina Parot sumó 384.277 votos (14,92%), y el republicano Rojo Edwards llegó a 171.909 (6,68%).

Los apoyos de la derecha y Maltés

Si bien Chile Vamos no ha tomado una decisión institucional sobre Orrego, los elogios desde este sector al exintendente son múltiples. “Creo que es un gran líder para Chile”, dijo el candidato presidencial de la UDI, Sebastián Sichel, este domingo en “Mesa Central” de Canal 13, mientras el presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló ayer a El Mercurio que “probablemente muchos de nuestros militantes votarán por Claudio Orrego (…) tenemos diferencias con algunas críticas que nos han hecho, pero más diferencias tenemos con una cantidad que tenía encuentros con agentes de Nicolás Maduro”:

Así las cosas, desde el lado de Oliva se han esforzado por timbrar a Orrego y la misma postulante frenteamplista ha señalado que “es el candidato que representa a la centro-derecha”. Pero Oliva también tiene sus propios flancos, al aceptar el apoyo de Pablo Maltés, pareja de Pamela Jiles, quien en la primera vuelta alcanzó 274.626 votos, un 10,66% , en la región.

La movida de la candidata generó inmediatas reacciones al interior de su conglomerado e incluso el candidato presidencial del sector, Gabriel Boric, ninguneado por la dupla Maltés-Jiles, salió a cuestionar su manobra, señalando que “yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos. Pero nadie está exento de cometer errores”.

Oliva ha tratado de bajarle el perfil al tema. En “Mesa Central“, dijo que la polémica es “chimuchina”, y si bien dijo que “he sido fuertemente crítica de las formas de hacer política de esta dupla más que buscar apoyos, nuestro objetivo es trabajar con distintos sectores”. Para dar vuelta a página, puso el foco en que “Gabriel lo ha dicho, está trabajando para nuestra campaña” y los despliegues no han sido “solo con Gabriel, sino que también con Daniel Jadue, con Apruebo Dignidad y con el Frente Amplio”.

Sacándose al pizarrón

Pero hay otros temas que han marcado la agenda. En un debate en CNN Chile durante la semana, Claudio Orrego (DC), aseguró que Oliva tenía información de una denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) en contra del concejal electo de Comunes en La Pintana, Roberto Urrutia, desde marzo de 2020.

La candidata tuvo que reconocer los hechos, y aclarar en Twitter que “no conocía todos los antecedentes que circularon en esta campaña sobre VIF del concejal Rubén Urrutia. Su caso fue revisado x el comité electoral de nuestro partido x los mensajes que me llegaron en marzo de 2020, donde se verificó que no había antecedentes. Hoy hice un mea culpa porque claramente la revisión que se hizo no bastaba. La justicia patriarcal no puede ser nuestro estándar.

San Ramón, donde se repetirán las elecciones municipales en 65 mesas, ha sido otro foco de conflicto. El exintendente acusó “por qué el Frente Amplio no firmó solicitud de revisión de elecciones” en dicha comuna, pero de vuelta Oliva le contestó que “a quienes acusan al Frente Amplio, miren los votos: 6541 en concejales y 6459 en alcalde. Claudio @Orrego nos dice “cómplices” del cohecho pero él ganó en San Ramón y Aguilera era de su coalición”.

Oliva contratacó este sábado en Mega, al hablar del sistema de trasporte público metropolitano. “Transantiago es un ‘cacho’, que además es un ‘cacho’ para todo el país, porque como se le inyectan recursos… yo creo que Claudio debe manejar mejores datos que yo, cuando trabajó en esta empresa que hizo este plan del Transantiago y en su implementación”.

Orrego replicó que su rival “faltó a la verdad”. “Yo nunca he trabajado en una empresa que diseñó la empresa del Transantiago (…) yo trabajé entre el año 2000 y 2003 en la empresa Sonda que proveía el sistema de tarjetas Bip, que es muy distinto. Ahora yo dejé Sonda mucho antes que partiera el Transantiago, pero lo digo porque una cosa son las empresas que diseñaron un sistema que no funcionó y otra muy distinto el encargado de las tarjetas Bip”. Pero fue n ese mismo debate donde Oliva lanzó la frase que “La tarjeta BIP es como el Transbank, le ha hecho mucho daño a los ingresos de las familias”.

/gap