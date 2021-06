La exabanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, lidera las menciones espontáneas con un 11% cuando se pregunta por quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile. Ese es uno de los resultados de la primera encuesta Cadem que aborda el escenario presidencial de cara a las elecciones de 2021.

En el sondeo, la periodista es seguida por el líder de Acción Republicana José Antonio Kast (7%), el actual alcalde UDI de Las Condes Joaquín Lavín (6%) y Michelle Bachelet (6%), mientras que más atrás figura el alcalde comunista de Recoleta Daniel Jadue y el senador de Evópoli Felipe Kast, con 3% cada uno (ver gráficos).

En tanto, ante la consulta abierta por las expectativas de triunfo, un 17% señala creer que la presidenciable del Frente Amplio se transformará en la próxima mandataria, seguida, ahora, por Lavín (16%), Bachelet (12%) y José Antonio Kast (10%).

“Este es el año que tienen los candidatos para comenzar a posicionarse. No significa que la carrera presidencial haya empezado, pero quienes no empiecen a mostrarse, posiblemente no van a llegar al punto de partida. En este sentido, los grandes ganadores en esta encuesta, los que comienzan en la pole position son Sánchez, Lavín y José Antonio Kast”, dice el gerente de asuntos públicos de Cadem, Roberto Izikson.

