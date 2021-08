Un tema del que rara vez se habla es el de los implantes extraterrestres, incluso entre aquellos que investigan este tipo de experiencias. Las personas que se han sometido a una cirugía para extraer implantes extraterrestres en ocasiones han informado que se sorprenden cuando miran lo que había dentro de sus cuerpos. Y en el campo de la extracción de implantes extraterrestres, ningún nombre es tan famoso como el del Dr. Roger Leir, el reconocido ufólogo que ha asistido a varios casos de este tipo.

En 1996, el Dr. Leir realizó cirugías a tres mujeres: Dorothy O’Hara de 61 años, Alice Leavy de 40 y Licia Davidson de 37 años. El Dr. Leir informó que no observó ninguna respuesta inflamatoria en las mujeres. Esto es muy inusual ya que los objetos implantados en los tejidos generalmente suelen dar como resultado algún tipo de respuesta inflamatoria, incluida la formación de quistes y fibrosis. Los objetos extraídos de Dorothy y Alice eran de color blanquecino y no mostraban ninguna propiedad metálica. El objeto de Licia tenía una naturaleza cristalina. Si bien Dorothy y Licia no recordaban cuándo pudo haber sido insertado el objeto, Alice sintió que el implante pudo haberse hecho después de tener un encuentro con un ovni en San Diego. Estos son solo algunas de las personas que han asegurado haber tenido implantes extraterrestres, pero hay muchos más. Y ahora, ha vuelto a resurgir las declaraciones de un ex agente de la CIA que confesó haber reunido dispositivos encontrados dentro de víctimas de abducción extraterrestre.

Implantes extraterrestres

Varios medios de comunicación, incluidos el Daily Star y The Sun, han recuperado las controvertidas declaraciones del experto en materia extraterrestre, escritor y ex agente de la CIA Derrel Sims, quien apareció en el podcast paranormal Into the Light en 2015, donde habló sobre su investigación pionera durante su carrera de 38 años. En la entrevista Sims afirmó que ha investigado y recogido evidencia física dejada por el contacto extraterrestre y las abducciones con el único objetivo de ayudar a las víctimas a enfrentarse a sus experiencias.

“Siempre que hago mis investigaciones sobre ovnis, mucha gente siempre me pide que haga eso”, dijo Sims. “Y eso es una creencia, no es lo que realmente importa en este negocio. Lo que importa es lo que demuestras, es lo que realmente puedes determinar con base en la evidencia disponible. E incluso hemos realizado 22 cirugías en personas que se aferran al contacto extraterrestre y sienten que les han implantado algún tipo de dispositivo. Y luego, en algunas de esas cirugías, hemos eliminado objetos que en realidad eran de origen terrestre”.

El investigador agregó que tiene la colección personal más grande de artefactos extraídos de humanos. Su colección incluye muestras de piel, muestras de ADN, radiografías, resonancias magnéticas, sonogramas, objetos con posibles rastros forenses (vidrio, pared, etc.) e implantes o artefactos anómalos.

El podcast ha resurgido después de que el profesor de Harvard Avi Loeb revelara que los ovnis podrían ser sondas de inteligencia artificial que visitan el planeta enviadas por una civilización extraterrestre, y en consecuencia, buscara tales evidencias en nuestro planeta y en el Universo.

Inspirado por el recuerdo inquietante de su propia “implantación” a la edad de 12 años, Sims comenzó a coleccionar artefactos extraterrestres que supuestamente provenían del cuerpo humano. Algunos de estos fueron extraídos quirúrgicamente y luego se los dieron los pacientes, mientras que otros fueron expulsados ​​naturalmente del cuerpo. El ex agente de la CIA considera los implantes como un fenómeno relativamente raro, que quizás afecte a menos del 1% de la población de abducidos. Sin embargo, en 1995, finalmente sintió que la evidencia era lo suficientemente convincente como para documentar formalmente la presencia de presuntos objetos de dos de sus casos más prometedores. Pero Sims no es un investigador más del tema extraterrestre.

En 1994, Sims fue invitado a hablar en una conferencia de la Asociación Médica Estadounidense en el Centro Médico John Muir en el Área de la Bahía de San Francisco. Frente a una audiencia de distinguidos médicos, hizo varias predicciones sobre lo que encontraríamos con respecto a los implantes extraterrestres reales: Los objetos no contendrían tecnología; el tejido que rodea al objeto no presentará inflamación; habría células nerviosas presentes en partes del cuerpo donde no ocurren naturalmente; además de los objetos metálicos, comenzaremos a ver un “implante biológico”, un grupo de células cerebrales en otra parte del cuerpo.

Naturalmente, muchos de los médicos que asistieron le dijeron que estas situaciones serían muy inusuales. Pero para sorpresa de los presentes, algunos cirujanos confirmaron las declaraciones de Sims. El equipo de consultores médicos y científicos de Sims continúa estudiando la evidencia de implantes extraterrestres, tanto en objetos extraídos quirúrgicamente como en objetos anómalos que aún se encuentran en el cuerpo. Quedan muchas más pruebas por hacer, y Sims insta a un escepticismo saludable mientras continúa avanzando.

Original de mundoesotericoparanormal.com

