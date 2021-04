Un punto de prensa en conjunto dieron los tres ministros del comité político que hoy vieron desde la Sala de la Cámara como los diputados aprobaron la reforma transitoria que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de ahorro previsional.

Luego de la votación, el texto -que contó el amplio apoyo de legisladores de Chile Vamos- comenzó a discutirse en particular en la comisión de Constitución y volverá a las 16:30 horas a la Sala con el fin de despacharlo hoy al Senado.

Pero pese al respaldo otorgado por el oficialismo, desde el Ejecutivo no descartan aún acudir al Tribunal Constitucional, y lo evalúan considerando que la reforma permanente con la que la oposición buscaba evitar al organismo, no prosperó al no contar con los votos oficialistas.

“Agradecerle particularmente a aquellos diputados de Chile Vamos que nos acompañaron en esta solicitud y lo valoramos porque hubiese ocurrido por primera vez en nuestra historia constitucional que mediante una disposición permanente se intentaran situaciones que desde luego son transitorias en su esencia y además pretendían seguir socavando nuestra institucionalidad constitucional. En ese sentido, y fiel a lo que el Gobierno estima que debe hacer, nos parece una muy buena noticia que se haya rechazado la idea de legislar”, dijo el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, respecto a lo rechazado.

Sin embargo, sobre lo que sí se aprobó y que ahora continúa en trámite, el secretario de Estado señaló que “nosotros seguimos pensando que es una mala política pública, seguimos considerando que socava nuestra institucionalidad constitucional, pero al mismo tiempo solo ha sido una aprobación en general, lo que significa que seguimos atentos a seguir de tratar convenciendo sobre que se trata de una mala política pública, a seguir convenciendo de que se respete nuestra institucionalidad, pero también ha sido solo una aprobación en general y en consecuencia no conocemos el texto particular en detalle”.

Ossa -que estaba acompañado de los ministros Karla Rubilar (Desarrollo Social) y Rodrigo Cerda (Hacienda) y los subsecretarios de las carteras- insistió entonces que “la postura del Gobierno es una sola: debemos respetar la institucionalidad, debemos respetar la Constitución. Pero no conocemos el texto en particular, así que el resto sería adelantarnos a lo que no conocemos”.

El ministro insistió en que esperarán a conocer lo que se resuelva en particular, pero enfatizó que “sí quiero reafirmar que el Gobierno sí va a cumplir con su deber, más que su derecho, de hacer respetar o pedir que se respete la Constitución”.

Diálogo con Chile Vamos y propuesta de Lavín

Por otro lado, el titular de la Segpres reconoció que el diálogo con el oficialismo sobre presentar una propuesta paralela al tercer retiro recogiendo lo planteado por el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, de retirar fondos desde el Seguro de Cesantía, no llegaron a un puerto y por ahora eso no llegaría al Congreso.

“Efectivamente los últimos días existieron conversaciones con distintos líderes de Chile Vamos donde se conversó y se exploró la posibilidad relacionada a eventuales retiros de la AFC. Esas conversaciones no llegaron a puerto final, pero siempre obviamente el Gobierno está conversando, sobre todo con su coalición, sobre cómo se puede llegar a acuerdos y ayudar a las familias. Pero hoy, esa alternativa no llegó a su fin, pero siempre queda la conversación”, declaró Ossa.

El secretario de Estado enfatizó que “no es que se descarte”, pero reconoció que “finalmente no se afinaron los últimos detalles, hoy en consecuencia no es algo que el Gobierno vaya a impulsar. Pero insisto, se trata de un Gobierno siempre con las puertas abiertas que va a seguir recibiendo sugerencias”.

